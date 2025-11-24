Adina Buzatu, una dintre cele mai apreciate creatoare de modă din România, cunoscută mai ales pentru succesul său în vestimentația masculină, se bucură de o carieră impresionantă și de împliniri pe plan personal. Deși este o prezență discretă în spațiul public în ceea ce privește viața privată, vedeta a făcut recent o serie de dezvăluiri sincere. Adina Buzatu ascunde un mare regret legat de una dintre persoanele cele mai dragi: mama sa. Designerul a vorbit deschis despre motivul pentru care cele două nu pot călători mai des împreună și a povestit un moment emoționant petrecut alături de mama și fiica sa la Mormântul Sfânt.
Celebrul designer, care a atins apogeul succesului în moda masculină în urmă cu ani buni, a mărturisit recent că cel mai mare regret al său este că nu a reușit să călătorească mai des împreună cu mama sa. Din cauza problemelor locomotorii de care suferă mama sa, deplasările pe distanțe lungi sunt extrem de dificile și anevoioase. Deși încearcă să o ia cu ea în excursii ori de câte ori are ocazia, Adina Buzatu crede că, dacă ar fi descoperit anumite ajutoare medicale mai devreme, ar fi putut avea mai multe experiențe comune în locuri îndepărtate.
„Mama este bine, mulțumesc lui Dumnezeu, dar cred că dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte, uite, am fi putut călători mai mult împreună. Călătorim mult mai puțin, pentru că nu e foarte mobilă, este foarte greu să facă pași, să meargă, se ajută de un cadru”, a povestit Adina Buzatu pentru Antena Stars.
În ciuda dificultăților de deplasare, Adina Buzatu a dezvăluit că a reușit să meargă într-o vacanță în Israel, alături de mama și de fiica sa. A fost o experiență de neuitat, iar unul dintre cele mai importante momente a fost vizita la Mormântul Sfânt. Drumul până acolo este pietruit și greu accesibil. Designerul a povestit cum mama sa a primit ajutor neașteptat din partea unor militari, care s-au mobilizat pentru a-i ușura drumul.
„Am fost plecate și în Israel, eu cu ea și cu fiica mea și a fost foarte drăguț. I-a plăcut că am mers și la Mormântul Sfânt. Ne-a ajutat foarte multă lume să ajungem acolo, în sensul că știți că e drum pietruit și ea era într-un scaun rulant. E foarte greu accesibil, însă toți oamenii au fost drăguți și, la un moment dat, niște militari au luat-o cu tot cu scaun, au ridicat-o și au dus-o până aproape de Mormântul Sfânt, ca să putem ajunge. A fost extraordinar”, a mai spus designerul vestimentar.