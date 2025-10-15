Karmen, fiica lui , este la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor” și pare că se descurcă destul de bine. Cu toate acestea, tatăl ei nu i-a dat multe speranțe, ba chiar i-ar fi oferit bani să rămână acasă. Iată ce i-a spus fiicei lui!

„Era foarte supărat”

Karmen a mărturisit că tatăl ei nu a fost foarte fericit atunci când a auzit că artista urmează să plece în aventura „Asia Express”.

„În luna ianuarie am avut turneu în America și vreau să spun că tata a fost într-o semi-depresie pentru că am aterizat și am plecat în Asia Express. Și era foarte supărat: «că de ce te duci tu acolo să te chinui ca o nebună, că eu am văzut puțin din emisiune și tu nu ai ce să cauți»”, a povestit Karmen, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos, conform Cancan.

„Știa oarecum despre ce e vorba și mi-a zis «te duci două săptămâni și după te întorci acasă. Termină cu prostiile astea. Îți dau bani să stai acasă. Cât îți dau?» I-am zis că nu e vorba despre bani, este vorba despre mine. Organizatorii Asia Express m-au contactat șapte ani la rând. De la prima ediție”, a adăugat.

Adi Minune: „Ești…”

Cu toate că la început nu era fericit cu decizia fiicei lui, acum el se declară mândru de Karmen. Acesta nu se uită la emisiune, dar urmărește ce se întâmplă pe social media.

„Nu se uită, din păcate, pentru că are viața pe care o are, tumultoasă și la 51 de ani. Dar mai intră la mine pe Instagram și se uită la ce posteze și la ce se postează pe contul oficial Asia Express. Mi-a zis, cum să zic pentru televizor, a zis: «Ești singurul bărbat mai bărbat ca mine de acolo»”, a declarat Karmen.

„E tare. Știi cum e.. copiii tot timpul tânjesc după aprecierea părinților. Noi copiii vrem să ne vedem părinții mândri. Într-un final să ne spună: Bravo, tată, sunt mândru de tine. Și tata în loc să zică asta, a zis: «Ești singurul bărbat, mai bărbat ca mine de acolo». Ceea ce e foarte bine”, a mai spus ea.