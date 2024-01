Adrian Nartea, decizii importante pe plan profesional! Ce pregătește actorul din serialul „Vlad”: „A fost haos”

Adrian Nartea, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din serialul „Vlad”, revine în 2024 pe micile ecrane, iar susținătorii acestuia îl vor putea vedea într-o ipostază mai puțin cunoscută. De când a excelat în serialul „Vlad”, Adrian Nartea .

Cu ce s-a ocupat Adrian Nartea în ultima perioadă

În ultima perioadă, Adrian Nartea , având un succes notabil cu piesa „O noapte furtunoasă”. La finalului lui 2023, actorul a apărut pe micile ecrane în filmul „Visul”, însă anul acesta va filma pentru alte două producții.

„Știi cum a fost luna decembrie? Numai drumuri am făcut prin toată țara. A fost haos. Chiar vorbeam cu un coleg și îi ziceam că parcă am fost în transă. Toată luna decembrie a fost atât de plină încât nu știu cum m-am descurcat. Dar a fost bine până la urmă, uite, am ajuns în ianuarie”, a mărturisit Adrian Nartea, potrivit

Adrian Nartea, implicat în mai multe proiecte în 2024

Anul acesta, Adrian Nartea este implicat în alte două proiecte mari, însă nu a vorbit foarte mult despre acestea.

„Fiind început de ianuarie, am un proiect mare care s-a așteptat de anul trecut, care dă semne că s-ar materializa anul acesta, și alt proiect de care nu pot să povestesc neapărat acum, dar sunt două proiecte mari. Cel puțin în prima jumătatea anului, până în vară, or să fie astea două destul de mari”, a mai spus actorul.

Chiar dacă poate și-ar fi dorit, actorul a fost nevoit să refuze să se implice într-un reality show.

„E o artă să bagi sportul în creație, dar nu, proiectele despre care vă vorbeam sunt preponderente artistice. Să sperăm că o să fie bine. Chiar dacă sunt TV, chiar dacă sunt cinema, o să fie bine. Îmi plac provocările de genul acesta, îmi plac foarte mult, singura chestie este că acasă este un reality show cu fetele, cu nevasta, și atunci lucrurile sunt destul de provocatoare ca eu să plec. Dar nu pot să zic că aș refuza. Adică este de văzut. Este de cum te prinde”, a încheiat actorul.