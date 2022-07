Adrian Năstase, despre experienţa pe Muntele Athos, alături de fiul său, Andrei: „Nu este aşa de simplu…”

Adrian Năstase, împreună cu fiul său au plecat în pelerinaj pe Muntele Athos. Fostul premier deține un blog în care scrie despre diverse subiecte, iar printre ultimele postări se află și cea în care povestește despre experiența pe Muntele Athos.

„Nu este aşa de simplu. Îţi trebuie un fel de invitaţie, trebuie să obţii viza, faci un test COVID. Nici călătoria nu e foarte uşoară. Trebuie să mergi cu maşina, apoi cu vaporul.”, a scris fostul premier, pe blogul său.

Adrian Năstase, despre experienţa pe Muntele Athos, alături de fiul său

Chiar dacă realizarea acestei călătorii, până pe Muntele Athos a ținut cont de mai multe demersuri și nu a fost ușoară, spune că a meritat tot efortul depus şi a reuşit să viziteze mai multe mânăstiri cu această ocazie.

„Nu am rabdare sa stau prea mult timp in acelasi loc, in vacanta. De aceea, m-am bucurat sa pot merge cu Andrei, pentru doua zile la Muntele Athos. Nu este asa de simplu. Iti trebuie un fel de invitatie, trebuie sa obtii viza, faci un test covid. Nici calatoria nu e foarte usoara. Trebuie sa mergi cu masina, apoi cu vaporul. Ajungi intr-o alta lume, intr-un alt timp…

Sfantul Munte este considerat „Gradina Maicii Domnului”, locul unde i-a fost sortit Maicii Domnului sa vesteasca Evanghelia fiului sau,Iisus Hristos.” a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Ce spune Adrian Năstase despre Muntele Athos

În articolul postat pe blogul său, Adrian Năstase a povestit despre mănăstirile pe care a reușit să le viziteze, spunând că „ sunt 20 de manastiri (al caror numar nu poate fi modificat), 12 schituri si numeroase chilii. In total aproximativ 1500 de monahi si cam 1000 de muncitori. Cele 20 de manastiri au cate un reprezentant in ceea ce este parlamentul si exista si un mic executiv care se ocupa de problemele administrative. Niciuna dintre manastiri nu este romaneasca. Ele sunt grecesti – 17 iar celelalte rusa, bulgara si sarba. Exista insa un schit romanesc – Prodromu, ce tine de manastirea Marea Lavra.

Am vizitat mai multe manastiri, beneficiind de ospitalitatea parintelui Petroniu, de la Chilia Sf. Gheorghe, care ne-a ajutat sa intelegem o parte din istoria indelungata si complicata a acestui loc al rugaciunii pentru intreaga lume.

Voi reveni cu alte comentarii”, a mai scris el pe