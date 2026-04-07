Adriana Bahmuțeanu a scos la iveală motivele pentru care nu a beneficiat de averea lui Silviu Prigoană după divorț. Jurnalista a precizat că a renunțat de bunăvoie la toate bunurile în, cu condiția ca viitorul celor patru copii să fie asigurat prin moștenire.

Adriana Bahmuțeanu a scos la iveală ce înțelegere secretă a făcut la notar

a explicat că nu are pretenții legale asupra proprietăților deoarece majoritatea au fost achiziționate în perioadele în care nu erau căsătoriți. Totuși, pentru a evita conflictele, aceasta a ales să semneze un document prin care i-a cedat fostului soț toate bunurile comune.

„Noi n-am avut partaj, n-am avut nimic de împărțit, toate bunurile erau pe numele lui, cumpărate în perioadele în care nu eram căsătoriți legal. Când am avut mai multe bunuri împreună, am făcut un partaj voluntar cu el, eu, la notar. Poate lucrul ăsta nu-l știe lumea, poate e bine să-l lămurim. Așa se numește: partaj voluntar, în care i-am cedat toate bunurile cumpărate de el: case, terenuri, ce mai avea acolo, și asta a fost înțelegerea. Am spus: „Ok, eu îți dau aceste bunuri, dar, în momentul în care facem copii, vreau să împarți egal ceea ce ai acumulat: firme, terenuri, case, vile, celor patru copii pe care îi avem’. Lucrul ăsta s-a și întâmplat!”, a declarat vedeta în cadrul podcastului lui Jorge.

Ce proprietăți au ieșit la vânzare

Recent, situația moștenirii a revenit în atenția publicului după ce au apărut informații privind scoaterea la vânzare a unor proprietăți importante. Deși succesiunea nu a fost încă finalizată în instanță, jurnalista susține că procesul de înstrăinare a activelor a început deja

„A scos tot la vânzare, apartamentele din Pipera, casa lui Prigoană, un teren de pe la Ghimpați. Deci el vrea să vândă tot. Eu sunt pregătită pentru orice variantă și vă spun de ce, copiii mei deja sunt mărișori. Până la urmă, după 18 ani, e viața lor și dreptul lor de a dispune cum doresc de averea lor”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.

Cum va fi împărțită moștenirea între copii

Jurnalista subliniază că prioritatea ei a fost mereu stabilitatea fiilor săi. Prin renunțarea la partea sa de avere, ea s-a asigurat că aceștia devin singurii beneficiari ai muncii tatălui lor. Adriana Bahmuțeanu privește acum cu detașare situația legală, considerând că rolul ei a fost acela de a le proteja drepturile de moștenitori până la vârsta majoratului, scrie .

Deși proprietățile din Pipera și alte terenuri sunt acum subiectul unor tranzacții, vedeta rămâne fermă pe poziția că deciziile finale aparțin copiilor, odată ce aceștia vor putea dispune legal de partea lor. Astfel, înțelegerea parafată cu ani în urmă la notar își produce acum efectele, chiar dacă contextul este unul marcat de dispariția omului de afaceri.