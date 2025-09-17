Adrianei Bahmuțeanu a decedat recent, pe 8 septembrie, însă vedeta susține că primește de la femeie. Aceasta a povestit ce întâmplări au făcut-o să simtă prezența mamei.

Semne de la mama

Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit în urmă cu o săptămână, la data de 8 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Fiica acesteia se simte copleșită de dor și spune că mama ei îi trimite mici semne. Astfel, o simte încă aproape. Aceasta a povestit ce s-a întâmplat.

„De exemplu am găsit pe geam, deși aveam plasa de țânțari, pe glaful de la geam o pană albă și după aceea am primit o veste bună. M-am uitat în geantă și era cutia de bomboane pe care ea mi-o dăduse, mi-o pusese în geantă. Sunt niște lucruri… Mi-e foarte dor de ea. Cu dorul e mai greu de luptat. Parcă au mai rămas lucruri nespuse. Ea a murit de supărare. Ea a vrut să le spună nepoților ultimele povețe și nu a mai putut vorbi.”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Spynews TV, citat de .

O legătură puternică

Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că a avut o legătură puternică și specială cu mama ei. Acum, dorul este apăsător, însă încearcă să fie puternică, mai ales că primește semne de la aceasta.

„Cu mama a fost un doliu anticipat, pentru că știam ce se va întâmpla și practic, împreună cu ea și cu sora mea ne-am trăit o parte din travaliul de doliu împreună. Noi discutam despre moarte, mamei nu i-a fost frică niciodată de moarte. (…) Avea totul pregătit. O simt peste tot, o văd peste tot, îmi dă semne că mă iubește”, a spus vedeta.

Marele regret al Adrianei Bahmuțeanu

Mama Adrianei, Petruța Toma, s-a stins din viață la începutul lui septembrie. Aceasta s-a confruntat cu probleme de sănătate și chiar cu un AVC.

Fiica acesteia, Adriana, consideră că supărările și tensiunile din familie au contribuit la starea de sănătate a mamei sale. Sluja de înmormântare a avut loc miercuri, 10 septembrie, la București. din păcate, soțul Adrianei nu a putut participa.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre cel mai mare regret pe care l-a avut după moartea mamei. Ea este măcinată de faptul că nu a reușit să îi ofere liniștea și siguranța pe care și-ar fi dorit-o pentru aceasta la bătrânețe.

„ (…) timpul nu se mai intoarce iar marele meu regret este ca nu am reusit sa-i daruiesc mamei mele batranetea linistita pe care ar fi meritat-o din plin, cu toata familia alaturi, ferita de necazuri si de socuri emotionale! (…) Va multumesc pentru ca ne-ati respectat aceasta dorinta, de a ne jeli pierderea departe de ochii lumii! Pentru cei care doresc sa ii aduca Mamei mele un ultim omagiu ,slujba de inmormantare va avea loc miercuri ora 11.00 la Biserica Sf Ioan Botezatorul din Soseaua Pantelimon 257”, a declarat ea, în urmă cu o săptămână.

Nuntă în octombrie

George Restiva și Adriana Bahmuțeanu urmează să se căsătorească pe 2 octombrie 2025, după o relație de trei ani. Bărbatul spune că nunta nu va fi anulată, în urma decesului soacrei. Cu toate acestea, în memoria mamei Adrianei, Petruța, vor lăsa un scaun liber la nuntă.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungem, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (n.r la înmormântare)”, a spus George Restivan în emisiunea Un Show Păcătos.