Adriana Bahmuțeanu: „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții”. De ce a fost chemată poliția în toiul nopții

Selen Osmanoglu
15 oct. 2025, 09:33
Sursa foto: Captura video Youtube
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „E o nenorocire”
  3. „Vreau să mă stabilesc în SUA”

Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, Geroge Restivan, au trecut prin momente tensionate, în toiul nopții, chiar înainte de plecarea bărbatului în Statele Unite.

Ce s-a întâmplat

Adriana Bahmuțeanu mărturisește că în fața blocului ei a fost deschisă o cafenea ilegală. Acolo mereu sunt „scandaluri, beții”, iar poliția este chemată destul de des. Ba chiar, aceasta este, de cele mai multe ori, cea care sună autoritățile.

„Vine poliția foarte des. De cele mai multe ori, eu chem poliția. Vecinei mele nici nu îi mai răspund polițiștii de la Secția 17. (…) Nu sunt suficient de stresată în perioada aceasta, mai trebuie să pună unu mese pe stradă, să cheme un roacher să cânte”, a spus Buhmuțeanu, la „Un Show Păcătos”, citat de Click.

„E o nenorocire”

„Nu ai pe unde să treci decât pe banda de bicilete. Sunt mese pe trotuar. Este o cafenea ilegală. Nu au niciun fel de avize. Au pus și un camion pe locul de parcare pentru poliție, salvare”, a explicat Adriana.

„Pe mine mă deranjează faptul că muzica e foarte tare. În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”, a mai declarat ea.

Incidentul a avut loc chiar în ultima noapte petrecută de Adriana Bahmuțeanu și George Restivan împreună, înainte ca acesta să plece în Statele Unite ale Americii.

„Vreau să mă stabilesc în SUA”

Adriana Bahmuțeanu a declarat că ia în considerarea mutarea ei în SUA, alături de soț.

„Nu o să fie foarte la distanță (n.r. căsnicia), căci și eu aș vrea să plec acolo. Chiar vreau să mă stabilesc în SUA, am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea, ca psiholog. În Statele Unite se câștigă extraordinar de bine și îmi place ce fac în domeniul ăsta să lucrez (…) Știu termenii, pentru că am avut foarte multe formări în limba engleză”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

