Adriana Simionescu, fiica lui Adrian Minune, s-a despărțit de soț, la 6 luni de la nuntă: „Existau și situații urâte”. Cum a luat decizia

Adriana Simionescu și soțul ei, Nicu, s-au despărțit la doar șase luni de la nunta fastuoasă, cu sute de invitați. Cei doi , pe Noa. Fiica lui Adrian Minune a explicat, recent, cum au ajuns la decizia de divorț.

Adriana Simionescu: Nu mai este vorba de iubire, este vorba de respect, că este tatăl lui Noa

„Noi suntem ca o echipă care lucrează pentru Noa. Eu am știut de la început că el nu este din lumea mea, nu este artist. Se poate. El nu este obișnuit să vorbească în fața camerelor, nu este o problemă. Nu mai este vorba de iubire, este vorba de respect, că este tatăl lui Noa. Decizia a fost luată de comun acord. (…) El avea un salon de frizerie care a funcționat, între timp s-a ocupat cu altceva. Noi am fost mereu bine cu banii și cu ajutorul tatălui meu și fără”, a povestit Adriana Simionescu, la „Un show păcătos”, potrivit

Ea a mai afirmat că deocamdată e ocupată cu îngrijirea fetiței și cariera muzicală, așa că nu-și propune să-și găsească pe cineva. Nici la el nu vede cum s-ar putea întâmpla asta curând: „Și dacă este așa, eu îmi doresc să fie fericit. Nu îmi doresc să rămână într-o buclă a timpului”.

Adriana Simionescu: Existau certuri, ca la toată lumea

„Nu eram siguri că vrem să ne despărțim, eram în continuare în aceeași casă. Existau și situații urâte, e mult spus, certuri ca la toată lumea. Au pornit de la timp, noi nu aveam timp de noi, amândoi munceam foarte mult. Discuțiile astea Decizia divorțului a venit în urmă cu o săptămână. Eu fac exact ce simt și el la fel. Noi am făcut ce am simțit. Am stat și am cântărit bine situația, am discutat amândoi și am ajuna la concluzia că mai bine divorțăm. (…) În momentul de față sunt într-o stare de stres și de agitație, dar eu cred că fericirea vine din interior”, a mai spus cântăreața.

Adriana Simionescu și Nicu nu se vor întâlni în tribuna, ci vor divorța la notar. Bunurile și le vor împărți în mod egal, iar cântăreața îl va lăsa pe Nicu să se implice în creșterea lui Noa, fără să îi impună un anumit program.