Adriana Trandafir, mărturisiri dureroase: „Nu am fost o mamă bună. Îmi asum și îmi spun lucrul acesta”

Adriana Trandafir este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, dar pentru succesul profesional a plătit un preț mare: a lipsit mult din viața copiilor ei atunci când aceștia erau mici. Absența a fost mai accentuată în privința băiatului deoarece a pierdut custodia lui în favoarea tatălui, după ce propriul ei tată a depus mărturie împotriva sa la proces.

Actrița are doi copii, pe Maria Speranța și Ștefan Bogrea. publicului odată cu participarea la emisiunea „Asia Express”, alături de mama ei.

Adriana Trandafir: Am fost o mamă lipsă

„Am fost o mamă lipsă. Mi-aș fi dorit să fiu mult mai des împreună cu copiii mei. (…) Încerc și lupt din răsputeri să fie o mamă înțelegătoare, să nu îmi doresc, să nu-i oblig pe copii să trăiască viața pe care nu am trăit-o eu și să facă lucrurile pe care nu le-am făcut eu. (…) Eu am fost un copil crescut foarte strict, dar când a fost vorba să-mi iau zborul și să plec la facultate, am fugit, că dacă nu fugeam, rămâneam în sat bibliotecară, cred”, a spus Adriana Trandafir într-un interviu pentru Antena Stars, citată de

Ea a mărturisit apoi că nu prea a fost prezentă în viața copiilor ei atunci când aceștia erau mici: „Eu nu am fost o mamă bună, pentru că pe semne copiii meu au vrut să le citesc de mai multe ori basme seara, să-i culc de mai multe ori, să-i spăl de mai multe ori, să-i duc la școală de mai multe ori. Îmi amintesc că tatăl Mariei Speranța i-a făcut codițele ani de zile, pentru că eu plecam. Îmi asum și îmi spun lucrul acesta. Este un capitol la care nu am fost foarte prezentă”.