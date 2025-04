Afecțiunea gravă de care a suferit Maurice Munteanu: „Ajungeam la camera de gardă cu simptome de moarte iminentă. Mă cunoșteau toți medicii”

Editorul de modă Maurice Munteanu a povestit cât l-au chinuit și cât de greu i-a fost să se lase de alcool, de care devenise dependent tocmai din cauza acestor atacuri. Acum e mult mai bine, a renunțat la alcool, face sport, are un stil de viață sănătos și, astfel, a și slăbit kilograme bune.

Maurice Munteanu, la spital din cauza atacurilor de panică

„Vreme de câțiva ani, ajungeam la camera de gardă cu simptome de moarte iminentă. Mi se părea că fie voi face un infarct, fie voi face un AVC. Mă cunoșteau toți medicii de gardă, toate asistentele de la toate spitalele. Îmi era rușine de mine și de rușinea mea. La un moment dat, când epuizasem, luasem spitalele private. Nu puteam controla.

Până când s-a oprit. Am citit foarte mult despre asta, am făcut și terapie la un moment dat și lucrurile astea sigur că ajută. Am citit mult despre ce înseamnă anxietate, tulburările de panică. Se pare că tulburarea de panică, la 50% dintre cei care se confruntă cu asta, ar exista un fond genetic. Nu e ceva obligatoriu. Eu nu am identificat la mine asta, la ai mei sau la bunici, din cât am reușit eu să îi cunosc”, a susținut Maurice Munteanu, în podcastul lui Teo Trandafir, potrivit

Maurice Munteanu: Fac sport acum și nu mai beau alcool

Acesta a mai povestit că, între timp, a reușit să scape pe , pe care o căpătase tocmai din cauza atacurilor de panică, face sport, mănâncă sănătos și, astfel, a reușit și să slăbească.

„Fac sport acum destul de mult și, de fapt, nu mai beau alcool. După tulburarea asta de panică, începusem să consum foarte mult alcool. Persoanele care mă știu foarte bine știu că eu nu beam, spre deosebire de tata, care a fost un heavy-drinker, sau mătușa mea, care a crescut cu whiskey, cu cognac.

După accident (cel din 2006), la o perioadă scurtă, mi-a oferit un amic un pahar de vin alb, rece. M-a convins și am băut o gură de vin și a dispărut panica. Într-o primă fază, relaxează foarte tare, dar după aceea dăunează. Măi, am zis, incredibil, am descoperit soluția. Cum aveam un atac de panică, haț! Am ajuns la un butoi de hațuri. De asta mă și îngrășasem tare. Toate astea vin la pachet cu un comportament alimentar destrăbălat, pentru că alcoolul îți taie pofta de mâncare și, evident, la 1, 2, 3 dimineața ți se face foame.

Și comanzi o pizza. Preț de 10 ani, cam așa făcute, au dus către un număr respectabil de kilograme. M-am speriat, când încă trăia câinele meu, voiam să îl scot la plimbare și am încercat să mă leg la șireturi. Norocul meu este că puneam foarte uniform, dar exista acel burtoi acolo care nu… Eu am știut dintotdeauna că voi renunța la alcool. Sigur, eram funcțional. Plus că îți schimba personalitatea și nu era ok. Mă transformam un pic în Bob din „Twin Peaks”, a mai povestit Maurice Munteanu.