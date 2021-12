Agresoarea Cristinei Joia și-a primit pedeapsa: „Nu e ceva ce îmi doream neapărat”

Cristina Joia, designerul din emisiunea „Visuri la cheie” a fost agresată, toamna trecută, de o femeie. Individa a lovit-o cu sălbăticie.

Ce pedeapsă a primit agresoarea vedetei

Agresoarea Cristinei Joia a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare, cu suspendare. Judecătorii au obligat-o să presteze muncă în folosul comunității. Aceasta va trebui să-i achite vedetei daune morale și materiale. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„1 an și 3 luni cu suspendare. Adică nu va face închisoare. Nu e ceva ce îmi doream neapărat pentru că suferința ei nu o anula pe a mea. Eu am lăsat justiția să se pronunțe, deși foarte mulți mă sfătuiau să nu fac plângere că nu voi câștiga și risc… mai mult decât ce pățisem deja. (…)Nu țineam neapărat să o văd după gratii pentru că știu că are o mamă bolnavă și trei copii. Sincer, mărturisesc să nu o urăsc și nu nutresc sentimente de răzbunare. E vorba doar de faptul că nu putem face orice, oricând, fără consecințe”, a mărturisit Cristina Joia pentru Pro Tv.

Femeia a fost bătută cu sălbăticie

Un incident extrem de violent a avut loc în București. Cristina Joia, unul dintre designerii „Visuri la Cheie” a fost victima agresiunilor unei femei furioase, ajungând direct la spital, cu nasul spart și plină de sânge.

Incidentul a avut loc într-un supermarket din Sectorul 4. Vedeta de la Pro TV i-a reproșat femeii că a parcat blocând trecerea de pietoni, iar aceasta din urmă a sărit la bătaie, lovind-o până când i-a spart nasul. Poliția a intervenit la fața locului.

„Am întrebat-o dacă e mașina ei, iar ea mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar, pe care nu-l pot reproduce, că nu mă interesează pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane în coș, eram cu spatele și, când m-am întors, m-am trezit cu un pumn în față. A fost incredibil de puternică lovitura și am căzut. Pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuțit la mână. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, eram pe podea, oamenii din jur se uitau, nimeni nu avea nicio reacție”, explica atunci Cristina Joia.

