Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au fost căsătoriți pentru o perioadă foarte scurtă, de câteva luni, cei doi în martie 2020. A fost o relație tumultoasă, , despărțiri și împăcări, care s-a consumat în lumina reflectoarelor.

Starleta l-a acuzat, în mai multe rânduri, că a bătut-o și că scandalurile se țineau lanț în locuința lor. După mulți ani, în care cei doi par că au ajuns la înțelegere, bărbatul a povestit ce se întâmpla între ei.

Alex Bodi, amintiri despre relația cu Bianca

Despre dintre cei doi s-a tot relatat. Este de notorietate că a fost lovită de Alex Bodi în timpul relației. Aceasta deși, în public, pozau în cuplul perfect, îndrăgostiți până la stele. După ani și ani, afaceristul a povestit cum se întâmplau lucrurile și cum ajungeau la violență. Recunoaște că a fot un episod destul de ciudat al vieții sale.

„Am spus și am recunoscut ce s-a întâmplat. Am avut ceva femei la viața mea, nu știu dacă au venit să zică două. Cred că cu Bianca era așa: ne băteam, nu o băteam. Și ca să înțeleagă lumea a fost un episod al vieții noastre în care ne-am împotmolit, bălăcărit, ne-am rănit, unul pe celălalt”, a povestit Bodi, conform EVZ.

Bărbatul și-a amintit unul dintre episoadele violente, în care a distrus mobilierul din bucătăria locuinței doar pentru a-i arăta Biancăi ce ar putea să facă.

„Am dărâmat bucătăria. Atunci a venit Monica Capatos, că eram vecini. Am arătat că ce pot eu să fac dacă într-adevăr aș face ceva. Și am dărmat toată bucătăria”, a povestit el.

Relațiie s-au ameliorat după mulți ani

După șase ani, cei doi au reușit să treacă peste momentele tensionate și au ajuns la o înțelegere. Când se întâlnesc pot sta în aceeași încăpere și, mai mult, se salută și își vorbesc. Iar asta, consideră Alex Bodi, este un semn că totuși relația nu a fost chiat atât de rea pe cât lăsa să se înțeleagă Bianca.

„Și uite acum, am văzut-o ieri în mall, am salutat-o, suntem ok. Noi am depășit trecutul acela. Ne-am iertat unul pe celălalt. Și acum după 6-7 ani lumea crede că sunt genul acela de om. Dar eu nu sunt”, a mai povestit el.