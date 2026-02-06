B1 Inregistrari!
Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie

Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie

Adrian Teampău
06 feb. 2026, 17:11
Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
Sursa foto: Captură video - Bianca Drăgușanu / Instagram
Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au fost căsătoriți pentru o perioadă foarte scurtă, de câteva luni, cei doi divorțând oficial în martie 2020. A fost o relație tumultoasă, presărată cu scandaluri, despărțiri și împăcări, care s-a consumat în lumina reflectoarelor.

Starleta l-a acuzat, în mai multe rânduri, că a bătut-o și că scandalurile se țineau lanț în locuința lor. După mulți ani, în care cei doi par că au ajuns la înțelegere, bărbatul a povestit ce se întâmpla între ei.

Alex Bodi, amintiri despre relația cu Bianca

Despre relația violentă dintre cei doi s-a tot relatat. Este de notorietate că Bianca Drăgușanu a fost lovită de Alex Bodi în timpul relației. Aceasta deși, în public, pozau în cuplul perfect, îndrăgostiți până la stele. După ani și ani, afaceristul a povestit cum se întâmplau lucrurile și cum ajungeau la violență. Recunoaște că a fot un episod destul de ciudat al vieții sale.

„Am spus și am recunoscut ce s-a întâmplat. Am avut ceva femei la viața mea, nu știu dacă au venit să zică două. Cred că cu Bianca era așa: ne băteam, nu o băteam. Și ca să înțeleagă lumea a fost un episod al vieții noastre în care ne-am împotmolit, bălăcărit, ne-am rănit, unul pe celălalt”, a povestit Bodi, conform EVZ.

Bărbatul și-a amintit unul dintre episoadele violente, în care a distrus mobilierul din bucătăria locuinței doar pentru a-i arăta Biancăi ce ar putea să facă.

„Am dărâmat bucătăria. Atunci a venit Monica Capatos, că eram vecini. Am arătat că ce pot eu să fac dacă într-adevăr aș face ceva. Și am dărmat toată bucătăria”, a povestit el.

Relațiie s-au ameliorat după mulți ani

După șase ani, cei doi au reușit să treacă peste momentele tensionate și au ajuns la o înțelegere. Când se întâlnesc pot sta în aceeași încăpere și, mai mult, se salută și își vorbesc. Iar asta, consideră Alex Bodi, este un semn că totuși relația nu a fost chiat atât de rea pe cât lăsa să se înțeleagă Bianca.

„Și uite acum, am văzut-o ieri în mall, am salutat-o, suntem ok. Noi am depășit trecutul acela. Ne-am iertat unul pe celălalt. Și acum după 6-7 ani lumea crede că sunt genul acela de om. Dar eu nu sunt”, a mai povestit el.

