Alex Dobrescu și-a văzut pentru prima dată băiețelul. Cum a decurs întâlnirea cu Cristina Cioran 

De Dragobete, ziua în care românii își celebrează iubirea, Alex dobrescu a avut parte de o revedere emoționantă cu Cristina Cioran, mama celor doi copii ai săi. Cei doi s-au întâlnit după un an de la separare, moment în care vedeta a cerut ordin de protecție împotriva fostului partener.

Cum ordinul de protecție a ajuns la final, și Alex Dobrescu s-au putut vedea, alături bineînțeles, de copiii lor. În urmă cu puțin timp, Cristina Cioran a postat un video emoționant cu fiul ei, Max.

„Atât de tare am așteptat aceste momente! Aș vrea să vă mărturisesc că am oameni lângă mine și am susținători puternici care, atât la Ema, cât și la Max, au fost, sunt și vor fi alături de mine! Vă prezint fotoliul de alăptare și de relaxare, dragoste la prima vedere! Voi ce poziție de alăptare preferați? Pentru mine, aici, pe fotoliu, este cel mai potrivit”, a spus vedeta.

Cristina Cioran și-a dorit ca Alex să își întâțlneafacă parte din viața fiului lor

Pentru ziua a fost cu atât mai emoționantă cu cât și-a văzut pentru prima dată fiul născut în urmă cu 10 zile, de Ziua Îndrăgostiților, și s-a revăzut fiica sa, Ema. După luni întregi de așteptare, Alex Dobrescu a putut, în sfârșit, să-și strângă familia în brațe.

Cei doi părinți au petrecut timp împreună cu micuții lor, iar imaginile postate pe rețelele de socializare i-au surprins pe Alex și Cristina alături de fetița lor, Ema, în timpul unei plimbări, potrivit .

Cristina Cioran a declarat recent că își dorea ca Alex să-și întâlnească fiul, Max, care a împlinit astăzi 10 zile de viață. Această reprezintă un nou început pentru familia lor, marcat de speranța că momentele tensionate vor rămâne de domeniul trecutului, iar copiii vor crește într-un mediu armonios.