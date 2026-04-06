Alexandra Stan se confruntă cu o perioadă plină de provocări, după ce a dezvăluit că începutul sarcinii sale a fost destul de greu.

Alexandra Stan se confruntă cu probleme la 5 luni de sarcină

Deși în prezent starea ei este una bună, vedeta a povestit că a trecut prin clipe de panică din cauza unui hematom care a crescut alarmant în primele săptămâni. Problema medicală a necesitat un tratament hormonal extrem de agresiv și un repaus total la domiciliu. Artista a

„Sarcina mea, acum, este o sarcină foarte bună și decurge foarte bine. Dar nu a fost așa de la început. Motivul pentru care acum mă simt bine și totul e bine, am ajuns să fac 5 luni, este doamna doctor Ioana Drăgan. Eu am avut un hematom la începutul sarcinii, care era destul de mic, nu prezenta riscuri, nu am avut sângerări. După care, după vreo 2-3 săptămâni, la următorul control, crescuse destul de mare, devenise de 5-6 centimetri diametru. Am făcut tratament foarte puternic cu hormoni, cu progesteron de 3 feluri – ovule, injecții în burtă și pastile. Într-un final, a dispărut. Acum sunt fericită. Bineînțeles, m-am îngrășat pentru că am mâncat și a trebuit să stau în repaus, pe canapea, timp de aproape 2 luni, ceea ce a fost foarte traumatizant pentru mine și psihic și fizic, dar sunt foarte bine acum (…)”, a declarat artista pentru .ro.

Cine a susținut-o pe artistă în perioada complicată

Sprijinul familiei și atitudinea pozitivă a medicului au fost esențiale pentru ca artista să depășească aceste momente critice. Alexandra a pus accent pe importanța suportului moral, subliniind că un specialist trebuie să ofere încredere viitoarelor mămici, dincolo de cunoștințele tehnice.

„Mi-am dat seama că este foarte important să ai susținerea oamenilor apropiați în momentele astea. Și, bineînțeles, medicul să fie și un medic pozitiv, adică… Nu vreau să intru în polemici, că știu că zona asta este foarte discutată, dar cred că dacă medicul se bazează pe cunoștințele lui este foarte important să aibă o atitudine pozitivă mai ales față de mămici”, a spus Alexandra Stan pe Instagram.

Când va naște Alexandra Stan

Micuța în vară, cel mai probabil la finalul lunii august. Artista a rememorat cu emoție și ziua în care a aflat că va deveni mamă, chiar înainte de a urca pe scenă alături de Ricky Martin.

„Bebelina trebuie să vină teoretic la sfârșitul lui august, ceea ce înseamnă că o să fie Fecioară. Dar, poate să vină și înainte, ceea ce înseamnă că poate să fie și Leoaică. Oricând poate să vină bebelina, să vină mai târziu, să nu vină mai devreme și să fie sănătoasă”, a transmis ea.

„A fost cea mai tare zi din viața mea pe care nu o să o uit niciodată. Mă pregăteam pentru concertul cu Ricky Martin, eram cu Iulia, aveam eu senzația că sunt însărcinată. Mie nici măcar nu îmi întârziase. Am oprit la farmacie, am ajuns acasă, m-am dus să fac duș, între timp mi-am făcut testul, l-am lăsat pe marginea chiuvetei și am intrat în duș. Când am ieșit și m-am uitat la test, am simțit un gol în stomac” a mărturisit artista.