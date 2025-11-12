B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor

Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor

Ana Beatrice
12 nov. 2025, 21:55
Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
Sursa Foto: Facebook - Velniciuc Alexandra
Cuprins
  1. Cum trăiește Alexandra Velniciuc pierderea marelui compozitor
  2. Unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu

Alexandra Velniciuc a făcut declarații copleșitoare după moartea lui Horia Moculescu. Actrița a dezvăluit când și unde va fi depus trupul neînsuflețit al marelui compozitor, iubit și respectat de întreaga țară.

Cum trăiește Alexandra Velniciuc pierderea marelui compozitor

Timp de 19 ani, o prietenie sinceră i-a unit pe Horia Moculescu și Alexandra Velniciuc, care l-a considerat parte din familie. La 45 de ani, actrița mărturisește că maestrul i-a fost ca un tată și un sprijin necondiționat în momentele grele.

„În momentul de față, cumva sunt liniștită că a scăpat de chin. De o săptămână știam că ăsta va fi parcursul. Pentru că el s-a dus pe picioare la spital. Dar starea lui s-a înrăutățit și de o săptămână deja era în comă indusă. Ne așteptam la acest final.

Noi nu știam când va fi. Dar ne liniștește pe toți cei care i-am fost alături. Pentru că eu nu am fost singură în tot demersul ăsta. Noi suntem un nucleu de prieteni care o susținem pe Nidia și care îi suntem alături. Și care am preluat toate sarcinile pe care el le-ar fi avut, ca Nidiei să-i fie în continuare bine și să depășească ușor momentul ăsta.

Eu n-am pierdut doar un mare artist. N-am pierdut doar un mare om, așa cum poate se întâmplă pentru cei care nu l-au cunoscut sau care l-au cunoscut de la depărtare. Eu am pierdut un mare prieten. Un imens prieten. Așa cum doar dacă ai șansa în viață întâlnești”, a transmis  actrița, potrivit playtech.ro.

Unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu

Alexandra Velniciuc a descris ultimele clipe ale lui Horia Moculescu, subliniind luciditatea și demnitatea artistului în fața sfârșitului din viață.

„A fost lucid până la începutul săptămânii trecute. Mai lucid decât noi toți. Știa că urmează sfârșitul. Îl aștepta cu demnitate și cu împăcare. Și mă bucur din tot sufletul că am putut face toți pașii așa cum trebuie ei făcuți, creștinește vorbind. Și că am trecut prin toate etapele firești ale unei plecări din trup către în Sus”, a precizat aceasta.

Actrița a spus că trupul va fi depus vineri la Teatrul Constantin Tănase, iar ora și celelalte detalii vor fi comunicate public.

„În momentul de față, suntem la jumătate de drum, în sensul că știm că îl vom depune la Teatrul Tănase, la Teatrul de Revistă. Va fi depus de vineri. Nu știu însă să vă zic ore. Și urmează să decidem exact momentul înmormântării. Dar vom face o declarație publică, vom da un comunicat. Încă stabilim detalii concrete legate de oră. Dar va fi depus vineri la Teatrul Constantin Tănase din București”, a mai declarat Alexandra Velniciuc.

Tags:
Citește și...
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Monden
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Monden
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
Monden
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
Monden
Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
Monden
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
Monden
Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
Monden
Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
Adriana Bahmuțeanu, despre Silviu Prigoană: „Era foarte bun cu străinii, dar foarte rău cu noi, familia”/ „Hitler era mic copil”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, despre Silviu Prigoană: „Era foarte bun cu străinii, dar foarte rău cu noi, familia”/ „Hitler era mic copil”
Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
Monden
Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
Monden
Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
Ultima oră
22:57 - Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
22:56 - Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
22:37 - Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi
22:08 - Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
22:07 - Ministrul Justiției, după întâlnirea lui Nicușor Dan cu magistrații și liderii coaliției pe tema pensiilor speciale: “Au existat discuții ample, însă, nu am în față perspectiva unei finalități în ceea ce privește conturarea unui proiect de lege” (VIDEO)
21:52 - Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
21:33 - Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
21:22 - Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
21:20 - România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari
20:50 - 1.300 de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Cum vor fi acoperite datoriile uriașe către furnizori