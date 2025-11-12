Alexandra Velniciuc a făcut declarații copleșitoare după . Actrița a dezvăluit când și unde va fi depus trupul neînsuflețit al marelui compozitor, iubit și respectat de întreaga țară.

Cum trăiește Alexandra Velniciuc pierderea marelui compozitor

Timp de 19 ani, o prietenie sinceră i-a unit pe Horia Moculescu și , care l-a considerat parte din familie. La 45 de ani, actrița mărturisește că maestrul i-a fost ca un tată și un sprijin necondiționat în momentele grele.

„În momentul de față, cumva sunt liniștită că a scăpat de chin. De o săptămână știam că ăsta va fi parcursul. Pentru că el s-a dus pe picioare la spital. Dar starea lui s-a înrăutățit și de o săptămână deja era în comă indusă. Ne așteptam la acest final.

Noi nu știam când va fi. Dar ne liniștește pe toți cei care i-am fost alături. Pentru că eu nu am fost singură în tot demersul ăsta. Noi suntem un nucleu de prieteni care o susținem pe Nidia și care îi suntem alături. Și care am preluat toate sarcinile pe care el le-ar fi avut, ca Nidiei să-i fie în continuare bine și să depășească ușor momentul ăsta.

Eu n-am pierdut doar un mare artist. N-am pierdut doar un mare om, așa cum poate se întâmplă pentru cei care nu l-au cunoscut sau care l-au cunoscut de la depărtare. Eu am pierdut un mare prieten. Un imens prieten. Așa cum doar dacă ai șansa în viață întâlnești”, a transmis actrița, potrivit playtech.ro.

Unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu

Alexandra Velniciuc a descris ultimele clipe ale lui Horia Moculescu, subliniind luciditatea și demnitatea artistului în fața sfârșitului din viață.

„A fost lucid până la începutul săptămânii trecute. Mai lucid decât noi toți. Știa că urmează sfârșitul. Îl aștepta cu demnitate și cu împăcare. Și mă bucur din tot sufletul că am putut face toți pașii așa cum trebuie ei făcuți, creștinește vorbind. Și că am trecut prin toate etapele firești ale unei plecări din trup către în Sus”, a precizat aceasta.

Actrița a spus că trupul va fi depus vineri la , iar ora și celelalte detalii vor fi comunicate public.

„În momentul de față, suntem la jumătate de drum, în sensul că știm că îl vom depune la Teatrul Tănase, la Teatrul de Revistă. Va fi depus de vineri. Nu știu însă să vă zic ore. Și urmează să decidem exact momentul înmormântării. Dar vom face o declarație publică, vom da un comunicat. Încă stabilim detalii concrete legate de oră. Dar va fi depus vineri la Teatrul Constantin Tănase din București”, a mai declarat Alexandra Velniciuc.