Alexandru Bobicioiu, pe patul de spital. Ce a declarat fostul concurent de la „Puterea Dragostei”

Alexandru Bobicioiu este o persoană destul de activă în mediul online și alege, de fiecare dată, să împărtășească urmăritorilor lui toate experiențele prin care trece.

Fostul concurent al emisiunii„ Puterea Dragostei” a povestit pe internet faptul că a fost pe patul de spital, însă momentan nu a dezvăluit și motivul. Totuși, mesajul postat în descrierea videoclipului de pe TikTok trimite la gândul că ar fi fost vorba despre un conflict între el și mai multe persoane.

Ce a pățit Alexandru Bobicioiu

Alexandru Bobicioiu a fost rezervat și a oferit prea multe detalii, cu privire la situația prin care trece. Totuși, a spus că urmează ca luni să facă un live în care să explice ce s-a întâmplat de fapt.

„Ce părere aveți, îmi stă bine cu acest bandaj pe cap? Ce credeți, nu este o glumă, dar mâine vă voi spune tot adevărul, ce s-a întâmplat de fapt. Stați pe fază că nu sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează și pentru ceea ce voi face. Ați scris foarte mulți în legătură cu ceea ce am pățit, chiar n-am cum să răspund la toți, dar promit că mâine am să fac live și am să lămuresc pe toată lumea să vedeți ce oameni nenorociți avem în lume.Dar acum în mare parte sunt bine, sunt acasă, am fost la spital”, a spus Bobicioiu, pe

În descrierea clipului video, bărbatul a scris următorul mesaj: „Veți plăti nota de plată curând!”, ceea ce reliefează că ar fi fost vorba de o răfuială între el și anumite persoane.

Alexandru Bobicioiu a fost concurent la emisiunea „Puterea Dragostei”, în urmă cu câțiva ani, unde a cunoscut-o pe Simina Loica. Femeia a rămas însărcinată în timpul relației, însă lucrurile nu au erau tocmai „roz” în viața lor de cuplu. Astfel, aceasta a ales să renunțe la copil, deoarece nu s-a simțit pregătită de a avea un copil pe care să îl crească de una singură, mai ales că mai are un băiețel cu Alex Zănoagă, un alt fost concurent al show-ului, de care a divorțat.