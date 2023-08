Alexandru Ciucu, prima reacție după decizia instanței privind custodia fetițelor: „Nici vorbă să mă mai însor. Nu iau în calcul, nu se mai pune problema”

în instanță împotriva fostului soț, Alexandru Ciucu, cu privire la programul de vizitare al fiicelor lor. Cele două minore vor rămâne cu mama lor și nu se vor mai muta săptămânal la tatăl lor. Artista și-a exprimat bucuria online, în timp ce designerul a oferit prima declarație pentru după decizia instanței.

Alexandru Ciucu, declarații după decizia instanței

După ce a primit o decizie nefavorabilă din partea instanței, nemulțumirea într-un interviu acordat sursei citate. Cu toate acestea, designerul a evitat să dezvăluie detalii specifice legate de acest caz, limitându-se la afirmarea că nu va mai lua în considerare posibilitatea căsătoriei în viitor.

„Nu comentez acest aspect. Nu vreau să intru în chestii personale. În acest moment, nu-mi doresc să vorbesc nimic ce ține de viața personală, trebuie să-mi fie bine și mie ca să fac asta. Regele Mihai avea o vorbă, toate la timpul lor. Nici vorbă însă să mă mai însor. Nu iau în calcul, nu se mai pune problema”, a declarat Alexandru Ciucu pentru sursa menționată mai sus.

Chiar dacă în sfera sa personală nu se bucură de succesul pe care și l-ar fi dorit, designerul a reușit să-și lărgească orizonturile în ceea ce privește cariera sa profesională. După ce a finalizat cu succes programul de masterat în Paris, Ciucu a luat inițiativa de a-și extinde domeniul de expertiză și se ocupă acum cu pasiune de crearea unei colecții de articole vestimentare destinate femeilor.

Designerul are noi proiecte

„Lucrez la o colecție de haine de damă. Vreau să dezvolt ceva și pe direcția asta. Dar mai durează, pentru că nu e așa ușor. E destul de complicat, concurența e mare, sunt câțiva designeri foarte buni în România, iar ștafeta este foarte ridicată. Am terminat masterul de la Paris în acest an. Am susținut examenele, am prezentat proiectele ce au fost notate. Pe toate în engleză. Deși știu și franceză, nu o știu totuși la nivel academic.

Acest master mă ajută în această nouă direcție pe care mi-am propus-o și vine să sprijijne zona de luxury pentru costume de bărbați, dar și să-mi completeze cunoștințele și experiența în zona ținutelor de damă”, a adăugat Alexandru Ciucu.