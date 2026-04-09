Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a lăudat-o pe creatoarea de modă Dana Budeanu ca fiind „un om echilibrat” și o persoană importantă în viața sa.

Ce a spus Alexandru Rogobete despre Dana Budeanu

Întrebat de VIVA! ce părere are despre Dana Budeanu, care îl laudă frecvent, ministrul a răspuns: „Este o prietenie naturală între noi, deși nu ne-am cunoscut de mult. M-a văzut ea la o conferință de presă și mi-a scris, apoi am mai comunicat. Este un om echilibrat, în viața mea, la care eu țin foarte mult, și mă bucur că sunt înconjurat de astfel de oameni”.

Ce muzică ascultă Alexandru Rogobete

Întrebat, de asemenea, ce muzică ascultă, Alexandru Rogobete a răspuns: „Ascult Iris. Sunt fascinat de Iris, de Cristi Minculescu, și de toate melodiile lor. E adevărat că pasiunea mi-a insuflat-o maestrul meu, profesorul Săndesc, dar cam acesta este genul muzical în care mă simt în largul meu, în care mă regăsesc”.

„E mult să spun că sunt rocker, dar muzica celor de la Iris chiar mă liniștește. Pot să zic că sunt fan. Și dacă vreți să știți cum sunt când ajung acasă și-mi dau haina de ministru jos, aflați că sunt exact la fel, același om, și tot la muncă mă gândesc”, a mai spus Rogobete, pentru