Alexia Eram a dezvăluit ce nu a moștenit de la mama sa, Andreea Esca: „Cred că iert lucruri pe care nu ar trebui să le iert”

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre familia ei.

Aceasta a recunoscut ce nu a moștenit, de fapt, de la mama ei, chiar dacă seamănă perfect una cu alta.

Alexia Eram, despre asemănarea cu mama ei

„Da, semănăm, mai ales la zâmbet. Ce nu am moștenit? Cred că sunt mult mai sensibilă… Cred că sunt prea bună cu oamenii. Da, cred că iert lucruri pe care nu ar trebui să le iert”, a declarat Alexia, potrivit .

Alexia mărturisește că faptul că Andreea Esca este mama ei, a influențat mult cariera pe care o urmează. Însă, spune că să ajungă să facă o carieră în online de succes.

„Era cunoscută familia mea și înainte și șocul nu a fost chiar așa un șoc, dar, evident, a venit mult mai multă presiune dacă nu făceam acest job și aveam altă muncă de făcut. A venit cu presiunea mediatică, evident.

Eu am reușit în ceea ce fac pentru că mama mea este Andreea Esca. Am ajuns aici probabil mult mai rapid pentru că mama mea este Andreea Esca și mi-a deschis niște uși, așa cum face orice părinte. Apoi, cred că dacă nu eram bună în ceea ce fac nu mai existam. M-am menținut și am muncit și aici sunt”, a spus Alexia despre familia ei.

Alexia Eram încearcă să își țină viața personală departe de rețelele de socializare

Întrebată dacă există ceva ce nu ar publica pe rețelele de socializare, Alexia a fost sinceră: „De exemplu, eu nu îmi pun atât de mult viața personală pe social media. Da, într-adevăr am o relație publică și , dar nu o să plâng niciodată pe Instagram.

Cred că unele chestii trebuie să le faci în intimitatea ta. Dacă ai o zi foarte proastă sau se întâmplă ceva în viața ta, că nu avem mereu zile extraordinare… nu sunt genul care să mă plâng”, a mai adăugat ea.