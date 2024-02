Alexia Eram are nevoie de consiliere psihologică. De ce merge fiica Andreei Esca la terapie în fiecare săptămână

are parte de succes pe rețelele de socializare, unde are o mulțime de campanii și colaborări. Dar, cu toate acestea, tânăra trece prin momente dificile și a simțit nevoia să apeleze la ajutorul unui psiholog.

De ce merge Alexia la psiholog

a fost invitată la podcastul Laurei Giurcanu unde a recunoscut faptul că merge în fiecare săptămână la psiholog. Trece prin momente de stres și are stări de anxietate, ceea ce a determinat-o să ceară ajutor specializat, conform

„Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc.

Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult.

Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă. Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani. M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat”, a spus Alexia Eram.

Alexia se întrețină singură

Tânăra provine dintr-o familie înstărită și, cu toate acestea, a decis să își câștige singură banii.

„Am o casă frumoasă plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să îmi cumpăr ce îmi doresc”, a spus Alexia Eram în urmă cu ceva timp.

Ea a absolvit facultatea la Londra unde a studiat la University of Creative Arts pe specializarea Marketing, Publicitate și Relații publice în domeniul modei. Dar, Alexia nu a vrut să se stabilizeze în Londra, ci să se întoarcă în țară pentru a-și face o carieră de success.

„Sunt pe picioarele mele, ca să înțeleagă toată lumea și să nu se mai facă speculații. Întotdeauna am avut sprijinul părinților, nici nu se pune problema. Cred că dacă nu aș fi făcut ce am făcut și nu eram o persoană interesantă sau nu aș fi făcut lucruri inteligente și interesante, oamenii nu m-ar mai fi urmărit. Părinții mei m-au educat foarte bine, ei au vrut să înțeleg valoarea banilor și că trebuie să muncesc pentru ceea ce am”, a adăugat Alexia Eram.