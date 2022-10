Alexia Eram, afirmații surprinzătoare despre salariul mamei sale: „E adevărat”

Fiica Andreei Esca, despre sumele pe care mama sa le încasează, într-o emisiune TV. Tânăra ”a dat din casă” detalii interesante despre întrebarea ce a stat pe buzele multora ani de zile.

Salariul Andreei Esca a fost întotdeauna o curiozitate pentru români, deși s-au vehiculat diverse sume, niciodată nu a fost făcută publică suma exactă pe care Andreea Esca o încasează de la Pro TV.

Alexia Eram, declarații surprinzătoare despre salariul mamei sale

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, a făcut o dezvăluire șocantă. Alexia Eram susține că nici măcar ea nu știe ce salariu are mama sa, ba mai mult nici măcar nu a fost vreodată curioasă. Totodată, fiica Andreei Esca a mărturisit în spirit de glumă că, dacă l-ar fi știut, probabil că s-ar fi scăpat și ar fi dat-o de gol.

„E adevărat. Nu mi-l spune. Nu am fost atât de curioasă, dar nu mi-l spune, probabil… nu știu de ce nu mi-l spune… că na, trebuie să rămână acolo, nu se divulgă.”, a spus Alexia Eram pentru Antena Stars.

Andreea Esca păstrează secretul de ani de zile

Prezentatoarea TV a fost întotdeauna discretă când a fost vorba de sumele încasate din televiziune, însă a comentat în urmă cu ceva timp despre întrebările legate de salariul pe care îl primește.

„Viața nu are sens fără întrebarea asta. Nu pot să vă spun. E ca și cum v-aș spune poanta unui banc, este o legendă. Ce pot să vă spun că este că am salariul pe care angajatorul meu consideră că trebuie să-l am şi bănuiesc că este şi rentabil în economia businessului astfel încât toată lumea să meargă bine“, dezvăluia Andreea Esca, într-un interviu acordat în 2020.

Florin Călinescu a discutat în emisiunea lui Măruță despre salariul Andreei Esca

Într-o apariție în emisiunea lui Cătălin Măruță, Florin Călinescu a fost întrebat dacă știe ce salariu are Andreea Esca. Însă acesta a răspuns în spirit de glumă că în perioada în care lucrau la același post TV, Esca primea „mai puțin” decât el.

„Stai puțin să ne înțelegem: per zi de muncă, per minut”, a completat Florin Călinescu. „Dar gândește-te că ea muncește în fiecare zi, noi muncim cât?”, a fost replica imediat următoare a lui Andi Moisescu, prezent în emisiune moderată de Cătălin Măruță.