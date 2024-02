Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a făcut dezvăluiri despre America Express: „Nu credeam că pot trăi atâtea emoții într-o singura zi...”

Toți fanii emisiunii „America Express” au aflat că tocmai s-au terminat filmările pentru noul sezon. Iată că , fiica Andreei Esca, a participat cu fratele ei, Aris și au avut parte de o super experiență care s-a filmat în țări precum Columbia, Ecuador și Argentina, relatează Clck.ro.

Alexia Eram, primele declarații despre America Express

Anul acesta, în reality-show-ul America Express au pornit următoarele echipe: Iulia Albu și iubitul ei, Mike (Mihai Alexandru), Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Ionuț Rusu și George Tănase, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, actrița Ada Galeș și mama sa, Antoaneta Galeș, jurnalistele Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Edward Sanda și Cleopatra dar și Alexia Eram alături de fratele ei, Aris Melkior Eram.

Ei au trăit experiența vieții lor, pe care nu o vor uita prea curând, iar Alexia a povestit pe contul ei de Instagram cum a fost în această experiență unde au făcut și foamea, unde le-a fost și frig și au făcut față provocărilor.

„Voiam să vă spun că „America Express” a fost o experiență unică, minunată. Cea mai frumoasă experiență din viața mea și cea mai grea experiență din viața mea! Nu credeam că pot trăi atâtea emoții într-o singura zi și, în general, atât de multe emoții. Să văd atâtea lucruri, să experimentez atâtea lucruri, să învăț. A fost extraordinar! De-abia aștept să vedeți, la TV, emisiunea!

De-abia aștept și eu să mă văd și să văd pe toți colegii cu care am fost în această competiție. Am întâlnit niște oameni minunați. Am legat prietenii, acolo, și vreau să le mulțumesc tuturor pentru experiența pe care am avut-o. Vreau să felicit toți oamenii implicați în această emisiune, care sunt în spatele camerelor. Este o muncă imensă pentru a crea acest show. Bravo lor, tot respectul!”, este mesajul Alexiei Eram despre experiența America Express.

„Este foarte dubios să te întorci acasă”

„Este foarte dubios să te întorci acasă și să intri, din nou, în „normalitate”, după atâta timp în care, efectiv, ai trăit complet altcumva. Am învățat foarte multe lucruri despre oameni, despre mine, despre Aris. Această emisiune te ajută să te cunoști mai bine și să înveți foarte multe lucruri despre tine însuți. Această emisiune te ajută să îți dai seama cât de norocos ești cu viața ta.

Te ajută să îți dai seama de problemele reale. OK, da, și noi avem problemele noastre, fiecare om are problemele lui, dar acolo îți dai seama că o viață atât de simplă, totuși, face ca oamenii să fie mult mai fericiți decât majoritatea oamenilor care au bani sau confort. Este, efectiv, o lecție de viață.

Este incredibil tot ce-am trăit acolo și chiar trăiești viața! Trăiești viața fără telefon, fără bani. Pur și simplu, doar cu lucrurile bune și rele pe care viața ți le dă”, a povestit Alexia Eram pe story-ul ei.