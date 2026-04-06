B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Alimentul nociv pe care Teodora Stoica l-a scos complet din dietă după ce a scăpat de cancer: „Îți crește glicemia foarte mult”

Ana Maria
06 apr. 2026, 10:55
Meme Stoica și fiica sa, Teodora. Sursa foto: Orange Sport România / YouTube
Cuprins
  1. Cum i s-a schimbat viața după diagnostic
  2. Ce alimente a eliminat complet din dietă
  3. Ce va mânca Teodora Stoica de Paște

Teodora Stoica, unica fiică a managerului FCSB, a trecut printr-o experiență extrem de dificilă la o vârstă fragedă. La doar 24 de ani, aceasta a primit un diagnostic crunt, mai exact, i-au fost găsite metastaze la plămâni și coloană.

Vestea a venit ca un șoc, însă tânăra a ales un parcurs diferit față de cel clasic. A evitat chimioterapia și tratamentele agresive și s-a orientat spre o transformare profundă a stilului de viață.

Cum i s-a schimbat viața după diagnostic

În urma diagnosticului, Teodora Stoica a decis să își regândească complet prioritățile. S-a apropiat mai mult de credință și a adoptat un stil de viață echilibrat, bazat pe disciplină și grijă pentru sănătate.

Acum, la 31 de ani, aceasta spune că se simte bine și că rutina zilnică include sport constant și o alimentație atent aleasă.

Ce alimente a eliminat complet din dietă

Schimbările din viața ei se reflectă cel mai clar în alimentație. Teodora Stoica a renunțat la mai multe produse pe care le consideră nocive și a ales o dietă simplă, dar strictă.

Carne mănânc, dar evit de exemplu orezul pentru că-ți crește glicemia foarte mult. Porc nu-mi place, n-aș putea. Nu-mi place nici mielul! Eu nu consum carne de miel de Paște.

Eu, în prezent, am un meniu zilnic așa ca pentru copii. Mănânc foarte mult piept de pui. Neapărat fără grăsime! Evit cât se poate grăsimea, dar și zahărul”, a declarat Teodora Stoica, potrivit Click!

Ce va mânca Teodora Stoica de Paște

Chiar și în perioada sărbătorilor, Teodora Stoica rămâne fidelă stilului său de viață. Spre deosebire de tradiția românească, aceasta nu va consuma carne de miel. Ea a dezvăluit că va consuma variante mai ușoare de carne. Astfel, în meniul de Paște va opta pentru carne de pui, preparată cât mai simplu și fără grăsimi, în acord cu dieta pe care o urmează zilnic.

Pe lângă alimentație, sportul joacă un rol important în rutina Teodorei. Chiar dacă munca ocupă primul loc, activitatea fizică rămâne o prioritate.

În prezent, mă focusez pe platforma de wellness pe care o fac și cumva prioritizez asta. Platforma reprezintă un challenge (n.r: provocare) pentru femei. Și eu am fost în punctul acela pentru că nu mai știam pe unde s-o apuc.

E greu să le începi pe toate deodată. O să le ajut să o ia treptat, cu mese, cu work-out-uri făcute acasă. Fără să pună presiune pe ele. În ce mă privește, sportul e pe locul doi, după muncă, și mai puțin viață socială”, a mai mărturisit Teodora.

Tags:
Ultima oră
13:20 - Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate
13:19 - Virgil Popescu: „Niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul” (VIDEO)
13:10 - Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
12:55 - Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
12:49 - Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
12:47 - Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
12:42 - Prețurile cresc artificial. Românii, păcăliți la raft. Avertisment de la Consiliul Concurenței: „Se încalcă legea!”
12:34 - Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1
12:34 - Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
12:22 - Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria