Teodora Stoica, unica fiică a managerului FCSB, a trecut printr-o experiență extrem de dificilă la o vârstă fragedă. La doar 24 de ani, aceasta a primit un diagnostic crunt, mai exact, i-au fost găsite metastaze la plămâni și coloană.

Vestea a venit ca un șoc, însă tânăra a ales un parcurs diferit față de cel clasic. A evitat și tratamentele agresive și s-a orientat spre o transformare profundă a stilului de viață.

Cum i s-a schimbat viața după diagnostic

În urma diagnosticului, Teodora Stoica a decis să își regândească complet prioritățile. S-a apropiat mai mult de credință și a adoptat un stil de viață echilibrat, bazat pe disciplină și grijă pentru sănătate.

Acum, la 31 de ani, aceasta spune că se simte bine și că rutina zilnică include sport constant și o alimentație atent aleasă.

Ce alimente a eliminat complet din dietă

Schimbările din viața ei se reflectă cel mai clar în alimentație. Teodora Stoica a renunțat la mai multe produse pe care le consideră nocive și a ales o dietă simplă, dar strictă.

„Carne mănânc, dar evit de exemplu orezul pentru că-ți crește glicemia foarte mult. Porc nu-mi place, n-aș putea. Nu-mi place nici mielul! Eu nu consum carne de miel de Paște.

Eu, în prezent, am un meniu zilnic așa ca pentru copii. Mănânc foarte mult piept de pui. Neapărat fără grăsime! Evit cât se poate grăsimea, dar și zahărul”, a declarat Teodora Stoica, potrivit

Ce va mânca Teodora Stoica de Paște

Chiar și în perioada sărbătorilor, Teodora Stoica rămâne fidelă stilului său de viață. Spre deosebire de tradiția românească, aceasta nu va consuma carne de miel. Ea a dezvăluit că va consuma variante mai ușoare de carne. Astfel, în meniul de Paște va opta pentru carne de pui, preparată cât mai simplu și fără grăsimi, în acord cu dieta pe care o urmează zilnic.

Pe lângă alimentație, sportul joacă un rol important în rutina Teodorei. Chiar dacă munca ocupă primul loc, activitatea fizică rămâne o prioritate.

„În prezent, mă focusez pe platforma de wellness pe care o fac și cumva prioritizez asta. Platforma reprezintă un challenge (n.r: provocare) pentru femei. Și eu am fost în punctul acela pentru că nu mai știam pe unde s-o apuc.

E greu să le începi pe toate deodată. O să le ajut să o ia treptat, cu mese, cu work-out-uri făcute acasă. Fără să pună presiune pe ele. În ce mă privește, sportul e pe locul doi, după muncă, și mai puțin viață socială”, a mai mărturisit Teodora.