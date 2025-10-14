B1 Inregistrari!
Alin Oprea și copiii lui s-au împăcat, după ani întregi în care nu și-au vorbit: „Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire”

Traian Avarvarei
14 oct. 2025, 19:45
Alin Oprea și copiii lui s-au împăcat, după ani întregi în care nu și-au vorbit: „Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire”
Alin Oprea și copiii lui s-au împăcat. Sursa foto: Captură video - Un show păcătos / YouTube
Cuprins
  1. De ce nu și-au mai vorbit Alin Oprea și copiii săi
  2. Ce a spus Alin Oprea despre împăcarea cu copiii săi

Alin Oprea și copiii lui s-au împăcat. Cei trei nu își mai vorbiseră de ani întregi, dar iată că recent s-au întâlnit, au vorbit deschis și au îngropat securea războiului. „Iubirea rămâne singura forță care vindecă totul”, a spus artistul.

De ce nu și-au mai vorbit Alin Oprea și copiii săi

Cu ani în urmă, Alin Oprea și Larisa Uță s-au despărțit cu mare scandal. Copiii lor, Adrian (26 de ani) și Melissa (23 de ani), au luat partea mamei și au refuzat să mai discute cu tatăl lor. Artistul a suferit mult, dar a acceptat dorința copiilor: „Prefer să sufăr eu, decât să sufere ei. (…) Sunt copiii mei și îi iubesc la fel de mult ca înainte. Dumnezeu rezolvă toate problemele noastre”.

„Am iertat-o 100% (pe fosta soție). Pot să o iert pentru orice, iar copiii, în momentul divorțului, erau majori. Nu cred că o mamă poate obliga niște copii majori să facă ceva. Au făcut pentru că așa au considerat ei că trebuie să își protejeze mama. Ceea ce e un lucru frumos într-un fel. Pentru că între doi oameni, un bărbat şi femeie, eu cred că dacă nu poți să fii echidistant, e frumos să îți protejezi mama, nu tatăl. Ideal ar fi fost să fie echidistanți”, a susținut Alin Oprea, în trecut.

Ce a spus Alin Oprea despre împăcarea cu copiii săi

Recent însă, cei trei pare că s-au împăcat. Alin Oprea și-a revăzut copiii, au discutat cu toții, iar el e tare mândru de Adrian și Melissa.

„Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul.

Am descoperit în ei niște oameni de o calitate rară — educați, responsabili, independenți. Amândoi au urmat studii academice la Londra și și-au construit cariere care le asigură o viață decentă, prin propriile eforturi. Nu au nici cea mai mică pretenție materială, dimpotrivă – au ambiția de a evolua prin forțe proprii. Îi admir pentru caracterul lor și pentru faptul că, în ciuda tuturor încercărilor, nu au pierdut niciodată lumina din suflet.

Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire între părinți și copii. Ea nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul și ne redă viitorul”, a afirmat Alin Oprea, potrivit CanCan.

