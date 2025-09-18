Alina Pușcaș trece prin momente dificile. A ajuns cu fiica ei, Iris, în vârstă de 6 ani, la spital, asta după ce o vară întreagă a făcut analize și ecografii care i-au indicat că fetița nu suferă de nicio afecțiune.

Ce mesaj le-a transmis Alina Pușcaș părinților care o urmăresc

Alina Pușcaș nu obișnuiește să abordeze în mediul online subiecte ce țin de probleme cu acre se confruntă. Cu toate astea, vedeta a vrut să tragă un semnal de alarmă tuturor părinților care o urmăresc, sugerându-le să fie foarte atenți la orice mică schimbare a copiilor lor și să nu ezite să facă verificări medicale, atunci când nu își pot explica ce a provocat acele modificări.

„Voi știți că eu, în general, sunt genul de persoană publică ce încearcă să se țină cât mai departe de chestiile din viața privată care duc la expunerea unor drame sau a unor situații mai puțin plăcute pentru că eu mereu am fost omul care și-a dorit să transmită mai degrabă vibrațiile bune, vibrațiile pozitive. Doar că, într-adevăr, în anumite situații, realitatea trebuie menționată în sensul în care lumea începe să se panicheze.

Ei bine, am întins puțin coarda și am realizat că nu am mai postat demult și bineînțeles, că a existat și un motiv. Sunt într-un salon de spital, sunt într-un spital de copii. Repet, nu aș fi vrut să fac aceste postări, dar m-am gândit că e important să transmit un mesaj, cred că mai degrabă părinților. Să spun cât de important este, până la urmă, să observi fiecare detaliu, fiecare manifestare ale copilului tău și să te lupți până în pânzele albe dacă totuși crezi că acea schimbare minoră are legătură cu ceva medical”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

Ce a îngrijorat-o pe Alina Pușcaș

Totul a început în luna iunie, atunci când Alina a observat că fiicei ei, în vârstă de doar șase ani, i-au apărut cearcăne proeminte. Pentru că nu și-a putut explica cauza apariției lor, aceasta a început să-i facă fiicei sale o serie de teste medicale, cu atât mai mult cu cât auzise că pot reflecta anumite probleme renale.

„În iunie, Iris a apărut dintrodată cu cearcăne, niște cearcăne foarte mari, adânci și, cumva, nu și-a mai revenit de atunci. Ăsta a fost singurul semn de alarmă în acel moment, în iunie. Practic, doar aceste cearcăne erau un semn că se întâmplă ceva cu ea. Eu m-am panicat pentru că știam, nu știu dacă sunt mituri sau nu, dar știam că, în general, niște afecțiuni renale ar avea legătură cu cearcănele adânci și umflate.

Bineînțeles că am făcut o tonă de analize, de tot ce s-a putut pentru ea, și au ieșit, oarecum, normale. La o săptămână după ce am început să fac analizele au început niște ușoare dureri de burtică, dar nu sâcâitoare. Ea era la fel de jucăușă, la fel de prezentă”, a povestit vedeta.

Ce au acuzat-o persoanele din jur pe Alina Pușcaș când își exprima neliniștile

În lunile care au trecut de la primele investigații, când semnele pe care le avea Iris nu se ameliorau, iar neliniștile Alinei Pușcaș continuau să crească, au fost oamenii care au acuzat-o pe vedetă că este interesată doar de aspectul fizic al fetiței. Prezentatoarea TV a negat că ar putea fi vorba de așa ceva, dar nu i se părea firesc ca un copil de 6 ani să aibă cearcăne.

„Unele persoane din jurul meu îmi spuneau că mă îngrijorează aspectul estetic. Nici pe departe. Cearcănele mari mi se păreau, pur și simplu, «nedemne» de un copil atât de mic, de șase ani. ”

Următorul pas a fost să fac o ecografie abdominală. La ecografia abdominală am mers la un doctor recomandat, într-o clinică privată. Am fost cu ecografia și la un medic nefrolog, medic care mi-a interpretat că pe rinichiul drept ar avea un chist. Doctorul mi-a spus că nu este ceva care să fie super îngrijorător”, a continuat Alina Pușcaș.

Ce diagnostic a primit Iris

După ce, într-un final, a găsit un medic care să o ajute și a refăcut ecografia abdominală, a ieșit la iveală și afecțiunea de care suferea fetița. Se pare că aceasta avea nu una, ci două pietre la rinichi.

„Am refăcut ecografia abdominală și surpriză! Ecografia din iunie făcută de acel doctor recomandat, la privată, era făcută greșit, prost, și interpretată la fel de prost. El ne spunea că este vorba despre un chist singular pe rinichiul drept. Doamna doctor de aici a descoperit două pietre în rinichi. Dintre care una îi cam obtura canalul de eliminare.

Momentan nu știm de ce a făcut pietrele la rinichi, un copil atât de mic, de 6 ani. Cert este că, pe secție, există copii cu aceeași problemă și de trei ani. Am întrebat-o pe doamna doctor care ar fi variantele, cauza acestor pietre, și ar fi vreo trei. Fie un fond genetic, fie o alergie pe care nu am descoperit-o, fie de la mineralele din plată”, a dezvăluit Alina Pușcaș pe Instagram.