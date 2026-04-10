Alina Pușcaș a ales un Paște diferit anul acesta. Vedeta renunță la mesele tradiționale pregătite acasă

Ana Beatrice
10 apr. 2026, 12:49
Sursă Foto: Facebook - Alina Puscas Oficial
Cuprins
  1. De ce a schimbat Alina Pușcaș planurile de Paște
  2. Cum gestionează viața de familie și cariera

Schimbare de planuri pentru Alina Pușcaș de Paște. Anul acesta lasă în urmă tradiția sărbătorilor petrecute acasă și alege să evadeze într-o vacanță, departe de rutină.

De ce a schimbat Alina Pușcaș planurile de Paște

Alina Pușcaș a simțit nevoia unei schimbări, după ani în care sărbătorile au venit la pachet cu multă agitație și responsabilități. Așa că, anul acesta, a ales să iasă din tipare. Chiar dacă are o familie împlinită alături de soțul ei, Mihai Stoenescu, și cei trei copii, vedeta a vrut altceva. A decis să renunțe la mesele pregătite acasă și a optat pentru o vacanță.

„Am decis să nu îl facem acasă! Gata, am scăpat de potențialele mese în care ar fi trebuit să gătesc mult”, a spus vedeta într-un story pe pagina sa de Instagram.

Chiar și așa, nu a lăsat deoparte spiritul sărbătorii. Prezentatoare TV l-a adaptat însă într-un stil mai modern și mai relaxat.„Nu îl facem acasă, dar am pregătit niște unghiuțe speciale de Paște care nu au nicio legătură nici cu ouăle de Paște, nici cu mielul, cu nimic. Au legătură cu senzația de vacanță”, a mai spus ea.

Cum gestionează viața de familie și cariera

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Alina Pușcaș a vorbit deschis despre echilibrul delicat dintre viața de familie și carieră. Vedeta a subliniat și importanța momentelor petrecute în doi.

„E important totuși să ai un ajutor tocmai ca să poți avea grijă și de viața ta privată, de cuplu. E important din când în când să mai fugi de acasă, măcar pentru o zi”, a mărturisit ea, notează spynews.ro.

Prezentatoarea „Te cunosc de undeva” a oferit și un exemplu personal: „Noi chiar am fugit de ziua mea și de aniversarea noastră de 10 ani de când suntem împreună am fugit la hotel în București, ne-am luat o cameră și ne-am făcut un pic de cap. A doua zi am plecat la muncă și la luat copiii de la școală.”

În ciuda programului încărcat, Alina recunoaște că există și momente dificile: „Am momente când simt că sunt la capătul puterilor, dar îmi place.” Fiind antreprenor, își permite însă mici pauze de respiro: „De obicei, pentru că sunt antreprenor, pot să îmi iau o zi două libere singură, îmi scriu singură condica, și atunci îmi dau un reset în zilele respective. Mă opresc pur și simplu și nu vreau să fac nimic o zi, două.”

