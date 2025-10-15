Alina Pușcaș, pasionată de , a vorbit despre garderoba sa. Ea a dezvăluit care este cel mai scump obiect vestimentar pe care îl deține. Este vorba despre o rochie.

Cât a costat rochia

Vedeta a mărturisit că de opt ani cochetează „cu domeniul acesta de design vestimentar”. „Și eu nu mă las așa ușor! E un job greu, competiția este foarte mare”, a mai spus .

„Cred că cea mai scumpă piesă vestimentară din garderoba mea este undeva la maxim 1500 de euro. Este vorba de o rochie. Dar, în rest să știi că nu prea arunc cu banii pe haine”, a mărturisit prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva”, conform Click.

Mai degrabă consider că gențile sau încălțămintea ar merita mai mulți bani. Aici aș investi mai mulți bani”, a mai adăugat Alina Pușcaș.

„În ceea ce privește vestimentația nu-mi place să mă duc atât de sus. Trebuie să-mi placă ceva extrem de mult! Îți dai seama, dacă într-o viață de om asta a fost cea mai scumpă piesă a mea, eu zic că nu sunt atât de moartă după piese vestimentare de lux”, a mai spus aceasta.

Studentă la UNARTE

Alina Pușcaș a decis să se întoarcă pe băncile facultății. Ea a fost admisă la un Master la Universitatea Națională din Arte București.

„Am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog o parte dintre ei i-am cunoscut. De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba”, transmitea ea pe pagina de Instagram.

„Sunt super încântată, de abia aștept să încep. Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, mai spusese Alina Pușcaș.