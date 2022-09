Alina Pușcaș, mamă a trei copii și cu o siluetă de invidiat. Care este secretul: „Nu am reușit chiar zilnic, deși este simplu...”

Îndrăgita , Alina Pușcaș, are un trup de invidiat. Vedeta este mamă a trei copii, dar mereu are timp pentru a avea grijă de sine, iar cel mai important de aspectul său. Alina Pușcaș a dezvăluit câteva dintre secretele sale de înfrumusețare, dar și dintre ritualurile pe care le respectă acasă.

oarte mulți se întreabă cum reușește Alina Pușcaș să se mențină în formă. Prezentatoarea are 36 de ani, are trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris, și este activă pe rețelele de socializare, acolo își ține la curent urmăritorii cu privire la proiectele profesionale, însă oferă și detalii despre viața ei de familie și de cuplu.

Cum se menține Alina Pușcaș în formă

Alina Pușcaș nu a ezitat să dezvăluie secretele frumuseții. Prezentatoarea are grijă la alimentația ei și face foarte mult sport. În ultima perioadă, vedeta apelează la măști cu leduri care au multiple beneficii și care te ajută să ai un ten de invidiat.

„Recent, mi-am luat o mască cu leduri, da știu că sună ciudat. În general le găsești la cosmetică, în saloanele de cosmetică, dar există și variante în care ți le comanzi online și ai tu masca ta acasă. Nu mai trebuie să îți faci programare. La mine asta era problema. Faptul că nu pot să mă duc să îmi fac programare și să o și respect. Am descoperit aceste măști de uz casnic, să zic, dar care sunt cu leduri.

Asta a mea are 5 tipuri de lumină: roșie, albastră, albă, verde și galbenă. Și le folosesc acasă. Teoretic dacă folosești această mască în fiecare zi sau măcar o dată la două zile, te ajută foarte tare. Pe hidratare, sau pe diminuarea ridurilor fine, sau pentru tratarea cuperozei”, a declarat Alina Pușcaș, potrivit fanatik.ro.

Alina Pușcaș, secretul unui ten de invidiat

Pe lângă siluetă, mândri și cu un ten excepțional. Prezentatoarea folosește vitamina C și colagen pentru tenul său. Vedeta susține că tot timpul se demachiază și că are grijă la ritualul sau de înfrumusețare.

„Nu am reușit chiar zilnic, deși este simplu, că doar o pui pe față și o bagi în priză. Stai acolo și te relaxezi. Dacă te pui în pat să te culci până la urmă poți să o ții pe față. Dar de multe ori mai și uit. Acum m-am setat un pic și am reușit să iau și niște fiole hidratante de collagen și vitamina C și le folosesc exact înainte să pun lampa. Și mie îmi pare că e de bine”, a mai spus Alina Pușcaș pentru sursa citată.