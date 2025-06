Alina Pușcaș, revoltată după ce a aflat că Ilinca Vandici a candidat pe același post: „M-ați pus pe mine cobai”

prezintă emisiunea „Te cunosc de undeva!” încă din sezonul 2, începând cu anul 2013, alături de Cosmin Seleși (până în 2022), apoi cu Pepe. După ce a încheiat filmările pentru „Narcisa Sălbatică”, vedeta a fost chemată pentru un al unui show la Antena 1. La scurt timp, a aflat că și participase la selecție, scrie .

„M-ați pus pe mine cobai”

„Nu mai zic că a fost și mai traumatizant, pentru că, după ce am dat eu castingul, a apărut în presă, peste tot, că a dat același casting și Ilinca Vandici. Păi stai un pic! Înseamnă că ei au zis ceva și mie nu mi-au zis nimic? Stai, că sun! Am sunat și am zis: «Băi, ce-ați făcut? Între timp m-ați pus pe mine cobai, ați încercat pe mine, ați văzut ce a funcționat, ce n-a funcționat și, după aia, o chemați pe Ilinca și ei îi spuneți ce trebuie să facă?»”, a declarat Alina Pușcaș, pentru unica.ro, citat de Click.

„Am fost cu ea la Narcisa Sălbatică și ne-am înțeles super bine, dar eram așa, un pic pe orgoliu după ce am fost la castingul ăla, că nu puteam să o sun să zic: «Măi, tu cum ai dat?» Am zis că stai să vedem cine câștigă și, după aceea, dacă e cazul, sun. N-am sunat. Am sunat doar acolo și am întrebat: «Măi, stai un pic, e adevărat?»”.

„Da”, mi-a zis, „măi, stai un pic, că da, mă rog, trebuia să facem oricum casting cu mai multă lume. Nu e ca și când…” «Ah, ok, bine, n-am știut.» Eu am crezut că doar eu, și făceați cu mai mulți băieți. Atâta. Și atunci m-am calmat, n-am avut ce face.

Dar eram speriată, pentru că, deși nu știam ce fel de proiect e, îmi doream cumva să am o continuitate. Și singura variantă, la acel moment, era să continui în televiziune, în Antenă. Mi se părea și normal, în sensul în care, dacă a avut așa succes Narcisa Sălbatică, era cumva păcat să nu-ți iei oameni din această producție”, a mai spus Alina Pușcaș.