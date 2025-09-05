Alina Pușcaș se reîntoarce la facultate din această lună după ce, în urma unui examen greu, a fost admisă la Master. Prezentatoarea TV este extrem de nerăbdătoare să înceapă cursurile, pe 29 septembrie.

Cuprins:

Unde va studia Alina Pușcaș din toamnă Cât costă cel mai scump articol din colecția de haine a Alinei Pușcaș

Unde va studia Alina Pușcaș din toamnă

Din această toamnă, Alina Pușcas începe un nou capitol al vieții ei. Vedeta se va întoarce pe băncile facultății, după ce a fost admisă la un Master la Universitatea Națională din Arte București.

„Am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog o parte dintre ei i-am cunoscut. De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba.

Sunt super încântată, de abia aștept să încep. Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, a anunțat Alina Pușcaș, pe .

Cât costă cel mai scump articol din colecția de haine a Alinei Pușcaș

2025 a fost un an al premierelor pentru Alina Pușcaș. Prezentatoarea TV și-a lansat, în primăvară, prima ei capsulă UMBR/A. CONCEPT alături de ESHTE.

„Eu cochetez de opt ani cu domeniul acesta de design vestimentar. Și eu nu mă las așa ușor! E un job greu, competiția este foarte mare. Și încă sunt oameni care nu înțeleg de ce se justifică altfel prețurile la noi în piață, vorbim de atelierele care fac colecții mai mici. Din punctul lor de vedere prețurile sunt mari.

Eu nu am prețuri foarte mari. Cred că cea mai scumpă piesă din colecția mea este 1200 de lei. Eu mă încadrez undeva la nivel mediu, la capitolul prețuri. Dar, sunt multe branduri în România care depășesc lejer 4500-5000 de lei pentru un obiect de îmbrăcăminte.

Dar, părerea mea este că, dacă-ți permiți, chiar merită banii aceștia, pentru că e o piesă vestimentară pe care o poți purta oricând”, a declarat Alina Pușcaș pentru .