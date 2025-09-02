Alina Pușcaș, veste BOMBĂ! Ce anunț a făcut prezentatoarea TV

B1 Inregistrari!
Elena Boruz
02 sept. 2025, 21:31
Foto: Instagram/Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, a făcut un anunț BOMBĂ! Vedeta a dezvăluit ce urmează să facă, începând cu această toamnă.

Alina este celebră nu numai pentru aparițiile sale TV, ci și pentru rolurile pe care le-a avut în diverse telenovele românești. De curând, aceasta și-a anunțat fanii că urmează să aibă parte de o nouă experință la care nimeni nu s-ar fi gândit.

Ce anunț a făcut Alina Pușcaș

Alina a mărturisit pe rețelele de socializare că va redeveni studentă, din această toamnă. Femeia s-a înscris la programul de master, din cadrul Universității Naționale de Arte București. Vestea a venit ca o surpriză pentru fani, deoarece nimeni nu se aștepta ca Alina să își dorească să mai studieze ceva la cei 41 de ani ai ei. Nu că ar fi târziu pentru asta, ci pentru că vedeta se bucură de succes la nivel național.

„Mi-am amintit că nu v-am anunțat că, oficial, de ieri sunt studentă. Deci, practic am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog o parte dintre ei i-am cunoscut. De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba. Suntem super încântată, de abia aștept să încep”, a declarat Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

Ce îndemn are prezentatoarea TV pentru fanii ei

În încheierea mărturisirii ei, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” i-a îndemnat pe urmăritorii ei să nu renunțe niciodată să creadă în ei înșiși și în ceea ce își doresc cu adevărat.

„Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, a mai spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

