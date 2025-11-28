B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Alina Pușcău, singură după Asia Express 2025: „Mă iubesc pe mine și asta contează cel mai mult”

Alina Pușcău, singură după Asia Express 2025: „Mă iubesc pe mine și asta contează cel mai mult”

Selen Osmanoglu
28 nov. 2025, 13:38
Alina Pușcău, singură după Asia Express 2025: „Mă iubesc pe mine și asta contează cel mai mult”
Sursa foto: Captură video - Neatza cu Razvan si Dani / YouTube
Cuprins
  1. „Mă iubesc pe mine”
  2. Lecții învățate
  3. Pregătită pentru o nouă iubire

Fosta concurentă de la Asia Express 2025 a pus punct relației cu fostul iubit și se declară pregătită să întâlnească sufletul pereche. După suferințe și dezamăgiri, Alina Pușcău pune accent pe iubirea de sine și pe lecțiile învățate din trecut. Iată ce a spus aceasta!

„Mă iubesc pe mine”

Alinei Pușcău trece printr-o perioadă de transformare. După ce a acceptat să participe la Asia Express 2025, experiență care i-a oferit atât provocări, cât și satisfacții pe măsură, ea a trecut și peste despărțirea de fostul iubit. Acum, Alina se concentrează pe propria fericire și este pregătită să cunoască pe cineva care să-i fie cu adevărat potrivit.

„Mă iubesc pe mine, cu asta am început. Nu sunt cu nimeni acum, dar vorbesc cu lumea și să vedem ce se întâmplă. Deocamdată sunt eu bine cu mine și asta contează cel mai mult”, a declarat fotomodelul într-un interviu recent, conform Cancan.

Lecții învățate

Alina Pușcău nu neagă că a suferit din relațiile anterioare, însă fiecare experiență a adus cu sine lecții importante.

„Normal că au existat și perioade în care nu am fost bine cu mine, am și suferit din relațiile care s-au terminat, dar am învățat ceva și i-am mulțumit persoanei respective, pentru că am învățat ceva despre mine. Tot ce n-a mers nu a fost pentru mine, dar a fost o iertare pentru mine și o învățătură. Au fost niște lecții”, a spus femeia.

Pregătită pentru o nouă iubire

În urmă cu doar câteva luni, Alina spunea că se simte pregătită să întemeieze o familie, dar viața i-a oferit altceva. Experiența Asia Express i-a schimbat perspectiva și i-a arătat că este pregătită pentru orice provocare.

„Sunt pregătită, sunt deschisă (către o căsătorie), mai ales că Asia Express mi-a arătat altă percepție și acum sunt pregătită pentru orice în viață”, mărturisea Alina Pușcău.

Tags:
Citește și...
Laura Cosoi a reușit din nou să-și surprindă fanii! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea
Monden
Laura Cosoi a reușit din nou să-și surprindă fanii! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea
Feli: „Noi nu suntem maimuțe”/ „Nu mai veniți la noi la concerte!”. Ce s-a întâmplat după un concert și de ce a răbufnit artista
Monden
Feli: „Noi nu suntem maimuțe”/ „Nu mai veniți la noi la concerte!”. Ce s-a întâmplat după un concert și de ce a răbufnit artista
După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea”
Monden
După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea”
Nicoleta Luciu, secretul unei siluete de invidiat: „Mănânc până mi se face rău și după nu îmi mai trebuie”. Cum a reușit să slăbească mai bine de 10 kilograme
Monden
Nicoleta Luciu, secretul unei siluete de invidiat: „Mănânc până mi se face rău și după nu îmi mai trebuie”. Cum a reușit să slăbească mai bine de 10 kilograme
Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”
Monden
Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”
Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu
Monden
Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu
Simona Pătruleasa, destăinuiri despre miracolul pe care l-a trăit: „Am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. A fost ceva extraordinar”
Monden
Simona Pătruleasa, destăinuiri despre miracolul pe care l-a trăit: „Am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. A fost ceva extraordinar”
Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”. Ce a pățit vedeta
Monden
Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”. Ce a pățit vedeta
Lucian Viziru a avut în 2025 un an plin de încercări. Ce probleme de sănătate l-au dus pe patul de spital: „Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi”
Monden
Lucian Viziru a avut în 2025 un an plin de încercări. Ce probleme de sănătate l-au dus pe patul de spital: „Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi”
Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
Monden
Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
Catalin Drula
Ultima oră
13:52 - Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
13:44 - Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
13:35 - Laura Cosoi a reușit din nou să-și surprindă fanii! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea
13:33 - Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
13:14 - CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
13:09 - AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
13:06 - Medic: „De șapte ori se face pielea mai fină”. Iată care este cea mai simplă și gratuită metodă pentru un ten tânăr
12:38 - Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor
12:37 - Urmează o avalanșă de scumpiri până în ianuarie. Ce avertizare lansază comercianții pentru lunile ce vin
12:21 - Feli: „Noi nu suntem maimuțe”/ „Nu mai veniți la noi la concerte!”. Ce s-a întâmplat după un concert și de ce a răbufnit artista