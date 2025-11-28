Fosta concurentă de la a pus punct relației cu fostul iubit și se declară pregătită să întâlnească sufletul pereche. După suferințe și dezamăgiri, Alina Pușcău pune accent pe iubirea de sine și pe lecțiile învățate din trecut. Iată ce a spus aceasta!

„Mă iubesc pe mine”

Alinei Pușcău trece printr-o perioadă de transformare. După ce a acceptat să participe la Asia Express 2025, experiență care i-a oferit atât provocări, cât și satisfacții pe măsură, ea a trecut și peste despărțirea de fostul iubit. Acum, Alina se concentrează pe propria și este pregătită să cunoască pe cineva care să-i fie cu adevărat potrivit.

„Mă iubesc pe mine, cu asta am început. Nu sunt cu nimeni acum, dar vorbesc cu lumea și să vedem ce se întâmplă. Deocamdată sunt eu bine cu mine și asta contează cel mai mult”, a declarat fotomodelul într-un interviu recent, conform Cancan.

Lecții învățate

Alina Pușcău nu neagă că a suferit din relațiile anterioare, însă fiecare experiență a adus cu sine lecții importante.

„Normal că au existat și perioade în care nu am fost bine cu mine, am și suferit din relațiile care s-au terminat, dar am învățat ceva și i-am mulțumit persoanei respective, pentru că am învățat ceva despre mine. Tot ce n-a mers nu a fost pentru mine, dar a fost o iertare pentru mine și o învățătură. Au fost niște lecții”, a spus femeia.

Pregătită pentru o nouă iubire

În urmă cu doar câteva luni, Alina spunea că se simte pregătită să întemeieze o familie, dar viața i-a oferit altceva. Experiența Asia Express i-a schimbat perspectiva și i-a arătat că este pregătită pentru orice provocare.

„Sunt pregătită, sunt deschisă (către o căsătorie), mai ales că Asia Express mi-a arătat altă percepție și acum sunt pregătită pentru orice în viață”, mărturisea Alina Pușcău.