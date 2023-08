Alina Sorescu, anunț de ultimă oră despre custodia fiicelor sale. Ce a hotărât Curtea de Apel București

cu fanii săi prin rețelele de socializare, împărtășind diverse aspecte din viața sa, inclusiv momente pozitive și mai puțin plăcute.

Recent, a restabilit echilibrul emoțional al fiicelor sale, suspendând programul de vizită prevăzut în hotărârea judecătorească, însă, ambii părinți au custodie comună asupra celor doi copii, scrie .

Alina Sorescu, anunț despre custodia fiicelor

„Vreau sa va anunt ca instanta de judecata- Curtea de Apel Bucuresti- a readus echilibrul emotional al fetitelor. Curtea a suspendat programul de vizita din hotararea judecatoreasca pronuntata in martie de Judecatoria Buftea, prin care o tanara judecatoare a decis pentru fetite un program de vizita de o saptamana la tata si o saptamana la mama, asa cum a cerut tatal lor. Doresc sa clarific ca inca de la prima hotarare s-a stabilit domiciliul fetitelor la mama si exercitarea in comun a autoritatii parintesti (custodie comuna).

S-a interpretat gresit ca acesta ar fi un proces de custodie, suspendarea de care vorbesc a fost pentru programul de vizita care nu era benefic pentru fetite. A fost o perioada grea, eu ca mama am vazut suferinta in toate formele ei, insa cel mai dificil a fost sa demonstrez adevarul in fata instantei de judecata. Acum a fost o etapa importanta, insa apelul la procesul de divort va incepe abia in primavara anului viitor, mai dureaza pana cand eu si fetitele vom trai in liniste si normalitate.

Chiar daca parintii se despart si nu mai formeaza un cuplu, copiii au intotdeauna nevoie de mama si de tata, pentru a creste frumosi, echilibrati si fericiti, dar cel mai mult au nevoie de afectiune, stabilitate, predictibilitate, or toate acestea inseamna IUBIRE”, a scris Alina Sorescu, pe rețelele de socializare.