Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu pot îngropa securea războiului. aruncă săgeți unul către altul, de când au ieșit la iveală detalii din timpul mariajului lor.

De această dată, Alina Sorescu a aruncat o nouă bombă! Femeia a făcut mărturisiri halucinante din prezentul lor. Potrivit spuselor sale, bărbatul încearcă să le controleze viața, atât ei, cât și celor două fetițe pe care le au împreună.

Ce a dezvăluit Alina Sorescu

Artista a precizat că bărbatul, alături de care a trăit mai bine de un deceniu, își dorește să fie în centrul atenției. Conform declarațiilor sale, designerul face presiuni asupra oamenilor din viața ei și a fetelor sale.

„El are o dorință de atenție foarte mare. Chiar face presiuni asupra multor oameni, unde știe că mi-e bine, sau niște situații unde ar trebui să fie ceva clar, fie că este vorba de mine, fie că este vorba de fete, de școala fetelor, activitățile lor”, a declarat Alina Sorescu, conform

Alina Sorescu: „Mereu vine și amenință oamenii”

Cântăreața nu s-a mai putut abține! Alina Sorescu a povestit că fostul său soț amenință angajații de la Direcția pentru Protecție a Copilului, doar pentru ca situația să aibă finalul pe care și-l dorește el.