Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt tot „la cuțite". Ce dezvăluiri halucinante a mai făcut artista: „Simt că este în umbră și mă urmărește"

Elena Boruz
15 oct. 2025, 19:25
Alina Sorescu. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Ce a dezvăluit Alina Sorescu
  2. Alina Sorescu: „Mereu vine și amenință oamenii”
  3. Alina Sorescu: „Simt că este în umbră”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu pot îngropa securea războiului. Cei doi foști soți aruncă săgeți unul către altul, de când au ieșit la iveală detalii din timpul mariajului lor.

De această dată, Alina Sorescu a aruncat o nouă bombă! Femeia a făcut mărturisiri halucinante din prezentul lor. Potrivit spuselor sale, bărbatul încearcă să le controleze viața, atât ei, cât și celor două fetițe pe care le au împreună.

Ce a dezvăluit Alina Sorescu

Artista a precizat că bărbatul, alături de care a trăit mai bine de un deceniu, își dorește să fie în centrul atenției. Conform declarațiilor sale, designerul face presiuni asupra oamenilor din viața ei și a fetelor sale.

„El are o dorință de atenție foarte mare. Chiar face presiuni asupra multor oameni, unde știe că mi-e bine, sau niște situații unde ar trebui să fie ceva clar, fie că este vorba de mine, fie că este vorba de fete, de școala fetelor, activitățile lor”, a declarat Alina Sorescu, conform viva.

Alina Sorescu: „Mereu vine și amenință oamenii”

Cântăreața nu s-a mai putut abține! Alina Sorescu a povestit că fostul său soț amenință angajații de la Direcția pentru Protecție a Copilului, doar pentru ca situația să aibă finalul pe care și-l dorește el.

„Am avut, la un moment dat, chiar în timpul procesului, o situație la Direcția de Protecție a Copilului. (…) Mereu vine și amenință acolo oamenii. (…) A implicat pe toată lumea. Când vede că e ceva care ar urma să fie stabilit pentru fete, un program sau ceva clar, imediat vine să fie ca el”, a mai spus Alina Sorescu.

Alina Sorescu: „Simt că este în umbră”

Mai mult, Alina a subliniat faptul că se simte urmărită de fostul său partener. Aceasta, la fiecare pas sau acțiune, simte că bărbatul parcă îi suflă în ceafă.

„În continuare avem aceleași obstacole. Chiar acum, pentru că a fost început de an școlar și a trebuit să înscriem fetele. La orice ține de program, de a ne așeza (n.r. ar interveni Alexandru Ciucu). Totul se întâmplă în continuare în urma mea. Simt că este în umbră și mă urmărește”, a adăugat vedeta.

