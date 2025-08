Amelia Noir, ispita de la „Insula Iubirii”, a făcut declarații SURPRINZĂTOARE! Femeia a avut o relație cu , unul dintre cele mai controversate personaje ale reality show-ului all time.

Bruneta a mărturisit ce planuri a avut înainte de a ajunge , dar și care sunt acum obiectivele sale.

Ispita Amelia, rănită în dragoste. Ce mărturisiri a făcut bruneta

S-a lecuit! Nu mai vrea dragoste, ci carieră

Amelia a povestit că înainte de a participa în calitate de ispită la show-ul tentației, a avut o altă dorință. Trebuia să meargă în Thailanda, în calitate de concurentă, alături de partenerul ei de la acea vreme. Între timp, acesta a părăsit-o și femeia s-a transformat din concurentă în ispită

De asemenea, focoasa brunetă a mai mărturisit că de fiecare dată a sfârșit suferind în relații, atât în cele de dragoste, cât și în cele de prietenie.

„Sunt singură, dar pot să zic că am pe cineva, un copil, mă refer la motanul meu, e singurul mascul la ora actuală din viața mea. Sunt fraieră în relații, asta pot să spun, pun foarte mult suflet, mă atașez foarte repede. Am avut de tras din cauza asta, am suferit foarte mult și nu doar în relațiile de amor. Am suferit și în relațiile de prietenie, că am fost mereu eu aia bună și tocmai de asta încerc să fiu un pic mai selectivă.

În principiu, eu trebuia să merg la Insula iubirii cu fostul meu iubit, doar că s-a întâmplat să ne despărțim așa că am ajuns ispită. Ne-am despărțit în luna noiembrie, anul trecut, fix cu câteva luni înainte de Insulă. Ne-am despărțit pentru că nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Mi-am dorit foarte mult respect în relația noastră și nu a existat’, a declarat Amelia pentru .

Amelia pare că s-a săturat să sufere! Sexy ispita a spus că își dorește să se axeze pe partea profesională, de aceea s-a mutat în București, după trei ani petrecuți în Olanda. La bază este cântăreață, iar acum vrea să își fructifice talentul pe meleaguri românești.

„M-am întors de curând în București, pentru că vreau să mă focusez mai multe pe partea artistică și cred că acum este momentul. Am stat în Olanda trei ani și m-am mutat în București, din nou. Am mai locuit în București și înainte, dar dragostea asta te duce și te-aduce! (n. red.: râde)”, a încheiat ea.