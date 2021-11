American Music Awards și-a desemnat câștigătorii

American Music Awards este una dintre cele mai prestigioase premii din lumea muzicii. Interpreții îl așteaptă cu nerăbdare.

Nume sonore din lumea muzicii s-au reunit în Los Angeles

American Music Awards și-a desemnat, recent, câștigătorii. Decernarea premiilor a avut loc duminică, 21 noiembrie. Prezentatoarea acesteia fiind scandaloasa Cardi B.

Cei mai renumiți artiști au urcat pe scena American Music Awards ca să interpreteze hiturile anului 2021. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Premiul „Artistul nou al anului” a fost câștigat de Olivia Rodrigo, „Colaborarea anului” de Doja Cat ft. SZA „Kiss Me More”, „Cea mai apreciată melodie” – Megan Thee Stallion „Body”, „Cel mai bun videoclip” – Lil Nas X „MONTERO (Call me by your name)”, „Cel mai bun artist pop” – Ed Sheeran, „Cea mai bună artistă pop” – Taylor Swift, „Cel mai bun album pop” – Taylor Swift „evermore”, „Cel mai bun artist country” – Luke Bryan, „Cea mai bună artistă country” – Carrie Underwood, „Cel mai bun duo sau grup country” – Dan + Shay, „Cel mai bun album country” – Gabby Barrett „Goldmine”.

Cei mai talentați și apreciați interpreți

Vedetele au luptat cot la cot ca să câștige premii și noi destincții. Showul de duminică a fost urmărit de mii de telespectatori din toate colțurile lumii.

Prin urmare, au fost oferite mai multe premii, precum: „Cea mai bună melodie country” – Gabby Barrett „The Good Ones”, „Cel mai bun artist hip-hop” – Drake, „Cea mai bună artistă hip-hop” – Megan Thee Stallion, „Cel mai bun album hip-hop” – Megan Thee Stallion „Good News”, „Cea mai bună melodie hip-hop” – Cardi B „Up”, „Cel mai bun artist R&B” – The Weeknd, „Cea mai bună artistă R&B” – Doja Cat, „Cea mai bună melodie R&B” – Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) „Leave The Door Open” și „Cel mai bun album R&B” – Doja Cat „Planet Her”, notează playtech.https://playtech.ro/2021/american-music-awards-cine-sunt-marii-castigatori-ai-anului-2021/