Ana Baniciu a vorbit despre complexul său fizic și despre motivul pentru care a slăbit enorm după naștere

02 apr. 2026, 23:54
Sursa Foto: Instagram/ @ana_baniciu
Cuprins
  1. De ce Ana Baniciu a vorbit despre greutatea sa actuală
  2. Ce program are artista de când este mamă
  3. Ce nemulțumiri are vedeta

Ana Baniciu a vorbit despre schimbările drastice din viața ei și despre faptul că a ajuns să slăbească mai mult decât și-a propus de când a devenit mamă. Deși a acumulat câteva kilograme în timpul sarcinii, vedeta a revenit la formele inițiale într-un timp record. Artista recunoaște că ritmul alert de zi cu zi a făcut-o să piardă în greutate fără să urmeze o dietă specială.

De ce Ana Baniciu a vorbit despre greutatea sa actuală

Vedeta a reușit să surprindă pe toată lumea cu silueta ei impecabilă la scurt timp după ce l-a născut pe fiul ei, Aris. Ea a explicat că nu a urmat un regim strict, ci pur și simplu programul încărcat a dus la acest rezultat. Din cauza responsabilităților de părinte, artista nu mai găsește răgazul necesar pentru a-și găti propriile mese.

„De multe ori nu apuc să mănânc, sunt într-un fasting constant, că primele ore ale zilei sunt dedicate copilului, îi gătesc trei mese pe zi, mă ocup de el să aibă el tot, iar eu, eu unde? Eu uit să mănânc.

Nu cred că e bine, să știți, nu faceți ca mine, mai simt foamea, dar când te iei cu altele, atunci uiți de toate, mai ales când îți place și ce faci, uiți de mâncare, îți iei energia de la oameni”, a declarat Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Ce program are artista de când este mamă

Prima parte a zilei este dedicată în totalitate micuțului Aris, ceea ce îi ocupă tot timpul și toată atenția. Din dorința de a-i oferi fiului ei tot ce este mai bun, cântăreața își neglijează uneori propriile nevoi alimentare. Aceasta susține că, deși simte senzația de foame, activitățile zilnice o fac să ignore complet masa.

Ce nemulțumiri are vedeta

Într-o lume preocupată de perfecțiune, cântăreața a discutat deschis despre lucrurile care o deranjează la propriul aspect fizic. Aceasta a dezvăluit ce ar schimba la ea dacă ar avea posibilitatea, oferind o perspectivă umană asupra propriei imagini. Declarațiile sale scot în evidență faptul că, dincolo de lumina reflectoarelor, viața de mămică vine cu multe provocări, scrie Spynews.

