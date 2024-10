Ana Baniciu și-a botezat băiețelul într-un cadru restrâns, iar Raluka este nașa lui Aris

Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au botezat în weekend băiețelul și au ales-o pe Raluka să îi fie nașă micuțului Aris. Evenimentul a fost unul restrâns, unde au participat doar membrii familiei și prietenii apropiați.

Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au botezat recent băiețelul păstrând o discreție totală asupra evenimentului

Raluka, prietena apropiată a cuplului și nașa micuțului Aris, a împărtășit câteva imagini de la botez, alături de un mesaj emoționant pentru finul său.

În fotografii, Raluka poate fi văzută ținându-l pe micuțul Aris în brațe în biserică, alături de părinții acestuia, într-un decor de poveste, cu flori albe care decorau subtil locația. „Sunt mândră că sunt nașa ta. Ești iubit până la cer și înapoi!”, a scris Raluka pe rețelele de socializare.

View this post on Instagram

și Edy au devenit părinți în urmă cu patru luni, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Deși a avut o sarcină ușoară până în ultimele luni, Ana Baniciu a început să resimtă oboseala pe final. Vedeta își dorea foarte mult să nască natural, considerându-se foarte rezistentă la durere, dar problemele au apărut chiar înainte de termen.

„Discuția cu medicul care mi-a monitorizat sarcina a fost în felul următor. Îmi doresc extrem de mult, încă de la început mi-am dorit să nasc natural și să găsesc un medic care să mă susțină în acest demers, însă l-am rugat ca în momentul în care există orice fel de mic risc, acesta să mă anunțe, nu vreau să risc în niciun fel nimic și atunci facem cezariană fără probleme.

Deci am vrut să nasc natural pentru că am o toleranță la durere extrem de mare, știu ce înseamnă durerea, pentru că am mai avut dureri”. „În momentul în care eu aveam contracții puternice, el se chinuia să se ducă în jos și se oprea oxigenarea lui” În ultimele zile, Ana Baniciu a fost cuprinsă de dureri intense și a decis să meargă la doctor pentru a investiga.

Acolo, medicii au descoperit că bebelușul avea cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului, o situație care putea pune în pericol viața copilului. Din acest motiv, doctorii au recomandat o cezariană de urgență, pe care vedeta a acceptat-o pentru a-și proteja bebelușul.