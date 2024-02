Ana Bodea, protagonista serialului „Lia – Soția soțului meu”, dezvăluie ce lucruri are în comun cu personajul pe care îl interpretează: „Am făcut balet de performanță”

Ana Bodea este protagonista serialului „ , difuzat în fiecare joi, pe Antena 1, de la ora 20.30. Tânăra actriță a recunoscut acum că are mai multe lucruri în comun cu Lia, personajul pe care îl interpretează, relatează . Vezi această postare pe Instagram Asemănările dintre Ana Bodea şi personajul Lia Ana Bodea a fost absolventă a Academiei de Balet Balșoi din Moscova și a făcut până la vârsta de 18 ani. Ulterior, viața a purtat-o pe alt drum și a decis să urmeze cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale.

„Am vorbit de multe ori despre asemănările dintre mine și personajul pe care îl interpretez în serial. Într-adevăr, am făcut balet de performanță, am fost studentă la Academia de Balet Balşoi, îmi place la nebunie să scriu și, la un moment dat, am cochetat chiar și cu modelling-ul”, a mărturisit , conform unui comunicat oficial transmis de Antena 1.

Ana Bodea, despre alergia la proteina oului

Atât în viața reală, cât și personajul ei din serial suferă de alergie la proteina oului. Acest detaliu din viața reală al actriței a fost inclus în scenariu, oferind o notă autentică personajului.

De asemenea, Ana Bodea recunoaște că trebuie să țină un alimentar strict din cauza alergiei la ou, iar echipa de producție este foarte atentă să-i ofere un meniu special pe platourile de filmare pentru a evita orice incidente legate de .

„Echipa de producție este foarte atentă şi am un meniu special, care este verificat de vreo 3-4 ori înainte să mănânc. În rest, doar la aniversari am de suferit, pentru ca nu pot mânca tort, dar m-am obișnuit”, a mai spus tânăra actriță.