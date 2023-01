Ana Morodan, despre secretul menținerii în formă. Contesa Digitală urmează o dietă daneză aprobată de Uniunea Europeană

Ana Morodan a recurs la o operație de lipoaspirație la începutul acestui an, iar acum face tot posibilul pentru a se recupera, pentru a se menține și pentru a arăta exact așa cum și-a dorit.

Vedeta a fost cât se poate de sinceră, dezvăluind ce dietă ține, în viața de zi cu zi.

Ana M orodan, despre menținerea în urma intervenției chirurgicale

Ana Morodan nu are șanse să treacă neobservată, fiind extrem de cunoscută pentru aparițiile sale de-a dreptul extravagante. Fanii Contesei Digitale s-au întrebat dintotdeauna cum reușește Ana Morodan să se mențină.

Vedeta a mărturisit că de aproximativ 40 de ani, fiind aprobată de Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, Contesa Digitală a explicat că este vorba despre o dietă daneză. Urmând-o, vedeta consumă toți nutrienții de care are nevoie, zi de zi, însă cu un conținut caloric extrem de scăzut.

Ana M orodan a declarat că poate mânca orice își dorește

De altfel, Contesa Digitală a subliniat că poate mânca orice își dorește.

„Urmez o dietă daneză, patentată de 40 de ani, de Uniunea Europeană ca fiind dieta viitorului. De ce? Pentru că tu mănânci, practic, toți nutrienții de care are nevoie corpul tău, dar cu un conținut caloric foarte scăzut. Eu mănânc acum cât îmi doresc și în această dietă am tot ce vreau, mă simt foarte bine. E sub formă de prafuri…”, a declarat Ana Morodan, potrivit .