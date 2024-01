Anamaria Prodan, încă un atac la Reghecampf: „E o epavă. Parcă văd că tot pe scări la noi, la Snagov, va ateriza” (FOTO)

Anamaria Prodan a ajuns, vineri, la Judecătoria Buftea în procesul pe care i l-a intentat Corina Caciuc, actuala parteneră a lui Laurențiu Reghecampf. Aceasta din urmă, însă, , preferând să fie reprezentată doar de avocați. La ieșirea de la instanță, impresara i-a făcut praf pe cei doi.

Anamaria Prodan, val de ironii la adresa Corinei Caciuc

„Este adevărat. La termen am fost eu și avocații mei. Să fiu sinceră, m-am amuzat. Domnișoara avocat a acestei vedete internaționale care m-a dat în judecată pentru distrugerea imaginii publice a fost pusă într-o situație incredibilă. Nu a avut niciun act doveditor care să susțină lipsa de la termen a clientei sale.

Motivele erau hilare: 1. Nu are contractul lui Reghecampf din Arabia Saudită, căci nici Reghecampf nu-l are. Acesta l-a semnat doar în limba arabă și nu este tradus. Așa ceva nu am auzit nici în cărțile de colorat. Nu a avut un act medical care să ateste lipsa clientei de la termen.

Nu a avut absolut nimic care să ateste șederea clientei Caciuc în Arabia Saudită. Și era și normal să nu aibă, deoarece Reghecampf este însurat și are copii făcuți cu fiecare femeie, așa cum a putut el, săracul. Amantele sau concubinele nu fac parte din contractul lui Reghe în Arabia Saudită.

Ele nu au cum să aibă reședința în această țară, decât dacă sunt luate în spațiu de Reghe ca bone, bucătărese sau femei de serviciu. Nu știu și nu este problema mea cum o ia în spațiu de Caciuc”, a susținut Anamaria Prodan, pentru

Vezi această postare pe Instagram

Ce a spus Anamaria Prodan despre Laurențiu Reghecampf

Cât despre Reghecampf, Prodan a spus că acesta arată foarte bolnav, iar dacă starea lui se va înrăutăți, va fi abandonat de Caciuc.

„Din omul care Omul pe care noi l-am îngrijit ca pe un ou, pentru faptul că știam ce probleme medicale are, astăzi este o epavă. Ferească Dumnezeu să nu se întâmple ceva cu el, căci vă rog să mă credeți că nimeni nu va avea grijă de el.

Va fi aruncat pe stradă și să dea Dumnezeu să nu am dreptate. Și va fi stors până la ultimul leu de pensie alimentară și parcă văd că tot pe scări la noi, la Snagov, va ateriza. Și tot pe capul nostru”, a susținut Anamaria Prodan, pentru Antena Stars, potrivit