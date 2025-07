Anca Dinicu: „Mă uitam la el ca la extratereștri”. Ce s-a schimbat în viața ei de când este mamă și ce promisiune i-a făcut fiului ei

, în vârstă de 35 de ani, mărturisește că ei s-a schimbat de când este . Prioritățile actriței sunt acum altele, viața este mai liniștită, iar ea este mult mai selectivă în ceea ce privește proiectele personale, însă nu a fost de la început astfel.

Cuprins

Cum s-a schimbat viața actriței Cum au fost primele zile în rolul de mamă Ce promisiune i-a făcut fiului ei

Cum s-a schimbat viața actriței

Anca Dinicu a devenit mamă pentru prima oară în noiembrie 2024. Ea și partenerul său, Georgian Păun, au împreună un băiețel, pe nume Radu Constantin.

Actrița spune că de când ea și soțul au devenit părinți, legătură dintre ei este mult mai strânsă.

„Ne-a unit mai ales prin chestia asta legată de cum ne împărțim treburile în casă, cum comunicăm. Poate că înainte era mai vulcanică sau ridicam tonul. Acum m-am liniștit. Pentru că nu mai pot să fac asta, de exemplu, dacă e copilul în aceeași cameră, să ridic vocea”, a spus Anca într-un interviu pentru Unica.ro, citat de .

Cum au fost primele zile în rolul de mamă

Cu toate că acum viața actriței este echilibrată și plină de fericire, primele zile în rolul de mamă au dat-o peste cap pe Anca Dinicu.

„Totul, e o lume întreagă, e altceva. M-a surprins prima zi în care l-am pus în pătuț și mă uitam la el ca la extratereștri. «Acum eu ce fac? Cu ce încep?» Dar te obișnuiești foarte repede, vine natural. Mai ales că eu întotdeauna am fost mai mămoasă. Am avut căței, am avut grijă de ei, nepoți”, a mai precizat actrița, care simte acum că inclusiv viața ei profesională este mult mai echilibrată: „Mi-e mult mai ușor să spun nu”, a punctat Anca.

Ce promisiune i-a făcut fiului ei

În urmă cu două luni, Anca Dinicu a publicat pe Instagram dedicat fiului ei, Radu.

Actrița i-a promis că îi va fi mereu alături, că îl va proteja și îl va ține în brațe atât cât va avea nevoie.

„Acum un an vă spuneam că o sa mai apară un om în viețile noastre. Mulțumim copilule că ai grijă de noi și că ne faci să fim mai buni, să ne trezim zâmbind zi de zi. Nu știam că o să ne dai așa mult și că o să ceri așa puțin. Îmi pare rău ca lumea în care te-am adus nu e minunată, că sunt frici și pericole peste tot. O să te ținem în brațe cât vrei tu și încă o secundă”, a scris Anca Dinicu.