Anca Neacșu, fosta membră a trupei ASIA, a ajuns să cântărească 49 de kilograme. Ce a pățit vedeta

Anca Neacșu, , arată foarte bine la cei 46 de ani și dacă mulți cred ca ea se chinuie pentru o siluetă de vis, se înșală amarnic.

Motivul pentru care Anca Neacșu a ajuns la 49 de kilograme

Anca Neacșu este una dintre cele patru fondatoare ale trupei ASIA și o cunoscută cântăreață de muzică pop de la noi din țară. Blondina este într-o formă excelentă, dar a ajuns să cântărească în ultimul timp 49 kilograme.

În cel mai recent interviu, vedeta a vorbit despre motivul neașteptatei scăderi în greutate, pentru care, spune ea, nu a făcut niciun efort.

„Toată lumea m-a întrebat, nu numai azi. Și în ultima perioadă. Eu nu am ținut cure de slăbire niciodată în viața mea. Mai ales că am și gastrită, din când în când. De obicei, primăvara sau în sezonul de toamnă. Ce să mai țin cură de slăbire?! Nu mă pasionează sălile, slăbitul … Ultima dată m-am cântărit zilele trecute și aveam 49 de kilograme.

Ianna, colega mea, mi-a spus: „Nu ai mai avut niciodată atâta. Aveai 50 și ceva de kilograme, dar 49, nu.” Nu știu dacă e de bine sau de rău, dar nu am ținut nicio cură. Probabil de la stres. Ori că nu prea mănânc în ultimul timp, ori că a venit căldura … Mie mi se pare că sunt la fel”, a declarat aceasta, potrivit .

De asemenea, vedeta a mai transmis că în ultima perioadă a avut numeroase concerte, atât cu trupa A.S.I.A., cât și solo.

„Am fost de am cântat cu ASIA, și am cântat și singură. Eu mai cânt și singură și puțin trebuie să fiu atentă la calendar, la sincronizarea concertelor, pentru că am și cu ASIA și singură… Nu e nimic ieșit din comun, nimic nou în viața mea. Toate sunt exact la fel. Concerte, repetiții, deplasări…”, a mai spus Anca Neacșu.