Anca Serea a dezvăluit secretul cu ajutorul căruia își menține silueta: „Necesită doar două minute de pregătire”

Anca Serea este mama a șase copii și totuși reușește să se mențină în formă și să nu se îngrașe.

Vedeta se bucură de o siluetă demnă de invidiat și recent a dezvăluit care este secretul ei pentru a nu pune kilograme în plus, dar și care este salata care o ajută mereu să aibă un plan alimentar echilibrat.

Anca Serea, secretul menținerii în formă

Anca Serea nu ține diete stricte prin care să își interzică alimente sau mâncăruri, ci are grijă la tot ceea ce mănâncă. Recent, vedeta și-a încântat fanii din mediul online cu o rețetă de salată pe care când nu are timp să gătească.

„Recunosc că sunt o mare fană a salatelor, așa că va propun și vouă o salată perfectă de preparat în orice anotimp, care nu necesită decât două minute de pregătire și este compusă din cinci ingrediente: roșii cherry, biluțe de mozzarella, măsline negre, frunze de spanac, fasole roșie și ceapă verde.”, a mărturisit vedeta, potrivit .

Salatele contribuie foarte mult la un stil de viață sănătos și la o siluetă demnă de invidiat, iar Anca Serea este un exemplu care a demonstrat acest lucru de-a lungul timpului.

Vedeta a menționat că nu are vicii toxice

Vedeta a mai menționat și că ea nu a fumat niciodată și nici nu a consumat alcool, ceea ce constituie o diferență enormă între stilul ei de viață și al unei alte persoane care are aceste vicii.

„Cred că muncesc foarte mult și sunt un om foarte activ, optimist și găsesc o rezolvare în tot ceea ce fac. Nu am niciun secret. Poate și pentru că eu chiar nu am fumat niciodată, nu beau alcool, și evit alimentele care sunt nesănătoase și așa mai departe… Evit să mănânc carne în cantitate foarte mare și nu prea mănânc zahăr. Nu sunt mare fan dulce. Nu. Și nu beau alcool, nu am băut niciodată’, spunea Anca Serea.