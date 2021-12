Anca Serea, cu nervii la pământ. Vedeta a răbufnit pe Instagram

Anca Serea este un exemplu demn de urmat pentru mai multe femei din țară. Prezentatoarea a reușit să-și construiască o carieră de succes și o familie frumoasă. Se pare că vedeta are o viață de vis, însă, sufletul Ancăi este plin de regrete.

Vedeta nu mai poate să facă fața emoțiilor

Anca Serea și-a luat un răgaz și a vorbit deschis cu urmăritorii săi. Vedeta a mărturisit că nu are o viață ușoară. Grijile cotidiene îi lasă un gust amar și îi fură din timp. Soția lui Adi Sînă nu observă cum trece timpul, i-ar plăcea să-l încetinească. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citește și Familia Andreei Bănică, panicată de starea artistei. Vedeta a ajuns de urgență la spital

„Vai, în lumea noastră moderna făcută din zgomot si viteza, tăcerea devine o raritate si o dimensiune pe care riscam sa o pierdem pentru totdeauna.” Adevărate vorbe si pline de profunzime. Din păcate, zi de zi toate se derulează atât de repede, încât si oameni si întâmplări se perinda prin fața noastră ca într-un vis. Trec zile, luni si ani si observ acest lucru mai ales prin prisma copiilor, care cresc mult prea repede. Parca ieri erau bebeluși si mă trezeam noaptea să îi alăptez…O spun cu regret pentru că am senzația ca timpul se scurge mult prea repede si parca niciodată nu este suficient sa ne bucuram de el”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Prioritățile Ancăi Serea

Prezentatoarea a venit și cu îndemn pentru fanii săi. Acesta consideră că este important să ne oprim din mers și să savurăm viața pe care o trăim. Femeia regretă că timpul trece prea rapid, iar oamenii nu reușesc să aibă grijă de starea lor sufletească.

Citește și Masked Singer România se apropie de marea finală. Cine va fi câștigătorul celui de-al doilea sezon

„Uneori îmi acord cate un răgaz pentru a savura, pentru a mă bucura de câteva ore in care sa nu mai simt viteza aceasta amețitoare de roller-coaster, cu milioane de lucruri de rezolvat. Vă indemn si pe voi sa va odihniți , să petreceți timp de calitate in familie si sa luați o pauză în care sa vă bucurați de ceea ce e cu adevărat important!”, a remarcat Anca Serea pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea, cu nervii la pământ

Anca Serea a fost internată, zilele trecute, la spital. Vedeta a ajuns de urgență la spital după ce a început să se simtă rău. Prezentatoarea a avut stări de amețeală și a avut bănuieli că s-a infectat cu Covid. Femeia nu a putut să se ridice din pat și se simțea extrem de rău.

„Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul. Analizele au ieșit în parametrii normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată OK. Am nevoie să dorm și de odihnă‘, a anunțat Andca Serea pe Instagram.

Citește și Sorin Bontea a dezvăluit rețeta celui mai delicios desert de iarnă

Vedeta se confruntă de mulți ani cu o anemie severă. Se pare că aceasta s-a agravat în urma nașterilor multiple.