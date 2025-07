Anca și DOC, detalii din viața de cuplu. Cât de geloasă este soția artistului

Anca și DOC, foști concurenți ai reality-show-ului , au o relație plină de năbădăi, iar în timpul experienței de la emisiune, telespectatorii au avut șansa să îi vadă în mai multe ipostaze.

Anca este o fire impulsivă și chiar ea a recunoscut că începutul relației lor a fost unul „cu surprize”. Nici acum nu sunt cei mai liniștiți oameni, însă stilul lor energic, care îi caracterizează, se regăsește și în căsnicia lor. Cei doi sunt căsătoriți de aproximativ 7 ani și împreună au o fetiță.

Cât de geloasă este Anca: „Mi se părea prea fericit”

„MunteAnca”, cum i se mai spune Ancăi, a recunoscut că este o femeie destul de „curioasă”, în ceea ce privește activitățile soțului ei.

„Am fost foarte curioasă, am fost zilnic curioasă la începutul relației. La un moment dat nu am mai fost atât de curioasă, chiar am avut o pauză de mulți ani. Am mai fost curioasă acum vreo două săptămâni. Mi se părea prea fericit, sincer. Era dintr-o dată”, a declarat Anca Munteanu, la Știrile Antena Stars, conform

Anca și DOC au fost un cuplu destul de controversat în emisiunea „Power Couple”, unde au ajuns până în finală. Show-ul a fost însă câștigat de Magicianul Robert Tudor și soția acestuia, Elena. Printre finaliști s-au numărat și Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

i-a făcut pe aceștia să le „sufle” premiul de sub nas rivalilor lor. Încă nu se știe dacă reality-ul prezentat de Dani Oțil va mai avea vreun sezon, însă judecând după succesul de până acum, cel mai probabil „bătălia” cuplurilor va reveni pe ecrane anul viitor.