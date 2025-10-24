B1 Inregistrari!
Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”

Traian Avarvarei
24 oct. 2025, 15:20
Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”
Anda Adam a câștigat procesul împotriva Oanei Zăvoranu. Sursa foto: Anda Adam / Facebook
Cuprins
  1. De ce Anda Adam a dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu
  2. De ce Anda Adam nu a acceptat scuzele Oanei Zăvoranu

Mai multe vedete, între care Anda Adam, Adelina Pestrițu, Alina Ceușan și Oana Roman, au intentat un proces colectiv împotriva Oanei Zăvoranu, după ce aceasta a început să le jignească și să le aducă tot felul de acuzații, în vânătoarea de vizualizări și bani obținuți în online.

De ce Anda Adam a dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu

Anda Adam, de exemplu, se pozase cu fiica sa, îmbrăcate amândouă de la un brand de haine mamă-fiică. Zăvoranu a văzut pozele și a acuzat-o pe Anda Adam că își promovează copilul în scopuri comerciale.

Cântăreața s-a enervat și a dat-o în judecată de „Querida”, cerând daune de 20.000 de euro. Anda a câștigat procesul, dar a primit doar 4.000 de euro. Cum banii i-a dat avocatului, practic n-a primit despăgubiri, deși i s-a dat dreptate, scrie CanCan.

„A fost un proces foarte mare. Am fost implicate 8 sau 9 – Alina Ceușan, Adelina Pestrițu, eu, Oana Roman.

Oana Zăvoranu a pierdut. O dăduse într-o zonă pe care nu o permite nimeni, începuse să se ia de copiii noștri…

A zis că mi-am scos copilul la produs. Astea erau postările ei, cu poza copilului meu. Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”, a spus Anda Adam, în podcastul lui Bursucu.

De ce Anda Adam nu a acceptat scuzele Oanei Zăvoranu

După încheierea procesului, Oana Zăvoranu i-a dat un mesaj Andei Adam, în care i-a cerut scuze. Cântăreața a preferat să nu dea niciun răspuns: „A zis că și-a dat seama că a greșit foarte mult, că nu e OK ce a făcut, că a avut niște porniri pe care nici ea nu și le explică. L-am citit și atât. Asta nu poate șterge cu buretele ce a făcut ea și ce a spus despre copilul meu”.

„Eu cred că ea a vrut să fie un fel de Dana Budeanu, dar n-are nicio șansă. Dana Budeanu e Dana Budeanu, e prea șmecheră. Cred că ea a vrut să se ducă în zona aceea, dar a făcut-o de oaie”, a mai afirmat Anda Adam despre Oana Zăvoranu.

