Mai multe vedete, între care Anda Adam, Adelina Pestrițu, Alina Ceușan și Oana Roman, au intentat un proces colectiv împotriva Oanei Zăvoranu, după ce aceasta a început să le jignească și să le aducă tot felul de acuzații, în vânătoarea de vizualizări și bani obținuți în online.
Anda Adam, de exemplu, se pozase cu fiica sa, îmbrăcate amândouă de la un brand de haine mamă-fiică. Zăvoranu a văzut pozele și a acuzat-o pe Anda Adam că își promovează copilul în scopuri comerciale.
Cântăreața s-a enervat și a dat-o în judecată de „Querida”, cerând daune de 20.000 de euro. Anda a câștigat procesul, dar a primit doar 4.000 de euro. Cum banii i-a dat avocatului, practic n-a primit despăgubiri, deși i s-a dat dreptate, scrie CanCan.
„A fost un proces foarte mare. Am fost implicate 8 sau 9 – Alina Ceușan, Adelina Pestrițu, eu, Oana Roman.
Oana Zăvoranu a pierdut. O dăduse într-o zonă pe care nu o permite nimeni, începuse să se ia de copiii noștri…
A zis că mi-am scos copilul la produs. Astea erau postările ei, cu poza copilului meu. Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”, a spus Anda Adam, în podcastul lui Bursucu.
După încheierea procesului, Oana Zăvoranu i-a dat un mesaj Andei Adam, în care i-a cerut scuze. Cântăreața a preferat să nu dea niciun răspuns: „A zis că și-a dat seama că a greșit foarte mult, că nu e OK ce a făcut, că a avut niște porniri pe care nici ea nu și le explică. L-am citit și atât. Asta nu poate șterge cu buretele ce a făcut ea și ce a spus despre copilul meu”.
„Eu cred că ea a vrut să fie un fel de Dana Budeanu, dar n-are nicio șansă. Dana Budeanu e Dana Budeanu, e prea șmecheră. Cred că ea a vrut să se ducă în zona aceea, dar a făcut-o de oaie”, a mai afirmat Anda Adam despre Oana Zăvoranu.