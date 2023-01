Anda Adam își dorește gemeni alături de Yosif Eudor Mohaci: „Dacă se poate să aibă amândoi și ochii albaștri ca el, ar fi vis”

Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci îi doresc să devină părinți cât mai repede. Frumoasa artistă își dorește gemeni, care să aibă culoarea ochilor tatălui lor.

În data de 14 februarie, chiar de Valentine‘s Day, soțul vedeti își va sărbători ziua de naștere, iar Anda Adam nu știe ce cadou îi va oferi acestuia.

Yosif își dorește cadou un test de sarcină pozitiv.

„De Valentines Day nu m-am gândit. E și ziua lui pe 14 februarie chiar atunci. În fiecare an am o problemă cu acest lucru. El are nevoie foarte tare de dragoste și . Dragoste îi dau în fiecare zi. Acum o să încerc să i-o împachetez și să i-o dau. Încerc în fiecare zi”, a declarat Anda, potrivit .

În schimb, soțul cântăreței este foarte hotărât știe excat ce cadou vrea din partea Andei Adam: „Eu vreau un bețișor cu două linii, un test de sarcină pozitiv!”.

Anda Adam își dorește gemeni

Fiecare dintre cei doi soți mai au câte un copil din căsniciile anterioare. De această dată, artista și-ar dori să aibă gemeni, care să aibă ochii tatălui lor. Se pare chiar că artista ar putea surprinde oricând cu vestea cea mare, căci nu vrea să mai aștepte prea mult.

„Noi vrem gemeni, și dacă și ochii albaștri ca el, ar fi vis, nu altceva. Noi iubim foarte mult copiii, nu mai avem răbdare să așteptăm. Ne dorim o familie numeroasă și vrem să se întâmple totul foarte repede.

Cine mai are timp așa cu câte un puiuț la dospit câte un an? Să fie doi dintr-o lovitură și gata am făcut familia mare, numeroasă. Ne strângem duminica la masă, suntem fericiți, ne iubim!”, a mai declarat Anda Adam.