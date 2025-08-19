Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”

Andi Moisescu a mărturisit că are o mulțime de când vine vorba despre . Cu toate acestea, a reușit să se mențină în formă de-a lungul anilor. El a dezvăluit care este secretul.

Ce spune Andi Moisescu

Ce slăbiciuni are prezentatorul TV

Andi Moisescu, ajung la vârsta de 53 de ani, mărturisește că sportul i-a schimbat viața.

„În general preferăm să facem vacanțe active. Este o mai veche obsesie a mea, pentru că după o anumită vârstă mișcarea e absolut esențială, altfel n-aș mai putea să încap eu în mine însumi și cu atât mai puțin să îmi păstrez măsurile”, a declarat acesta, pentru .

„N-a fost nevoie să țin dietă pentru că am făcut în permanență sport. Iar sportul e un secret absolut senzațional, care e la îndemâna tuturor. De fapt el nici măcar nu e un secret, dar puțini trec cu vederea peste aspectul ăsta. Sportul te ajută chiar și atunci când mai sari calul”, a adăugat el.

Andi recunoaște că are mai multe slăbiciuni când vine vorba de mâncare.

„Cred că le am pe toate, nici nu știu dacă îmi lipsește vreuna. Sunt extrem de pofticios, mă pot abține foarte greu de la dulciuri și de cele mai multe ori nici măcar nu mă străduiesc, doar îmi propun. Când îmi iese, îmi iese, când nu îmi iese, nu îmi iese”, a spus prezentatorul TV.

„Reacționez imediat emoțional la chestiuni care mi-aduc aminte de copilărie. Dacă ajung din întâmplare la o stână undeva la munte, s-a terminat. Deci nu mă pot abține. Dacă ai tăiat o bucată de slană sau ai spart o ceapă, nu contează cât am mâncat până atunci, nu mă gândesc la nimic absolut altceva. Deci cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”, a adăugat el.