Andi Moisescu, despre relația cu mama: „Deși am avut ani de zile în care am fost departe unul de celălalt, am simțit-o mereu lângă mine”

a vorbit despre perioada , în care a fost crescut de bunici. El mărturisește că lui a fost departe de el, însă mereu a simțit-o aproape.

Din copilărie

„Am cele mai frumoase amintiri din copilăria petrecută la Mangalia. Acolo am petrecut primii 7 ani de acasă, cum se spune. Nu știu ce ți-ai putea dori mai mult decât să îți petreci copilăria pe malul mării, să ai parte de atmosferă de vacanță de pe la 1 mai până pe la 1 octombrie, să te simți iubit și în siguranță, să n-ai nicio grijă, să ai prieteni cu care să-ți petreci toată ziua. Cât despre amintiri, cred că le-am povestit pe cele mai frumoase prin podcast-uri. Nu le-aș mai relua. Timpul e cea mai valoroasă resursă. Am învățat să țin cu dinții de el, să nu-l irosesc”, a declarat Andi Moisescu, pentru viva.ro, citat de .

„Am avut întotdeauna o relație foarte apropiată cu mama mea. Deși am avut ani de zile în care am fost departe unul de celălalt, am simțit-o mereu lângă mine. Iar momentul în care am putut trăi amândoi, în aceeași casă, a fost pentru mine precum începutul unei vieți noi, într-o nouă dimensiune. Oricât s-ar strădui niște bunici în creșterea unor nepoți, părinții reprezintă pur și simplu o altă generație, cu alte repere. Diferența e una relevantă. Le sunt recunoscător tuturor celor care s-au ocupat de educația mea, de-a lungul anilor. Pentru că nu doar bunicii, și mama mea s-au ocupat de asta. Cât despre rezultat, tot ce pot să sper e că e unul bun. Ținând cont de faptul că eu mă ocup acum la rândul meu de educație, rămâne de văzut”, a adăugat el.